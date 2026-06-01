Косово иска да участва на "Евровизия" в България

Косовският обществен оператор Радио и телевизия Косово (RTK) настоя за включване в песенния конкурс на "Евровизия". Временно изпълняващият длъжността генерален директор на обществената радио и телевизия Жана Спахиу отправи ново искане относно включването на RTK в конкурса, който ще се проведе в България догодина, съобщава изданието kosova info.

В позицията се подчертава, че от 2013 г. насам до Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) са изпратени няколко официални искания, като се подчертава, че в продължение на повече от две десетилетия RTK демонстрира непрекъснат институционален ангажимент към "Евровизия", активно популяризирайки нейните ценности и осигурявайки силна ангажираност на публиката в Косово с една от най-влиятелните културни платформи в Европа.

Спахиу призова за решителна преоценка в съответствие с политиките на EBU относно участието на RTK, подчертавайки, че предстоящото Общо събрание ще разгледа важни промени в Устава на EBU, включително създаването на нови и ограничени категории членство, като например неевропейско членство и спомагателно членство.

В контекста на тези развития Спахиу изразява убеждението, че включването на RTK трябва да се разглежда като част от тази по-широка стратегическа еволюция, осигуряваща последователност, справедливост и дългосрочен авторитет в рамката на членството на EBU.

Очаквани промени в устава на EBU

Предстоящите промени в устава на EBU биха създали нови категории членове с ограничени права, което потенциално би позволило на Косово, както и на други страни (като Канада), да участват в събитията на "Евровизия", пише сайтът Eurovisionfun.

Досега предварително условие за участието на обществения радио- и телевизионен оператор на дадена държава в конкурса за песен на "Евровизия" беше или пълноправно членство в EBU, или получаване на специална покана за участие, какъвто е случаят с Австралия.

Според устава на EBU, един радио- и телевизионен оператор може да стане пълноправен член, само ако страната му е член на Международния съюз по телекомуникации (ITU) или на Съвета на Европа. Косово не отговаря на нито едно от тези изисквания поради ограниченото си международно признание и по-специално противопоставянето на Сърбия.

Въз основа на информацията, разкрита от генералния директор на RTK, тези пречки могат да бъдат разгледани на предстоящото Общо събрание на EBU, което ще се проведе в Прага на 25-26 юни.

Според съобщенията EBU обмисля изменения в устава си, които биха въвели категория радио- и телевизионни оператори с ограничени права на членство, включително радио- и телевизионни оператори от държави извън традиционната зона на обслужване на EBU. Това би улеснило участието на обществени радио- и телевизионни оператори като тези от Косово, Канада и Казахстан, които понастоящем са асоциирани членове на EBU и са изразили интерес да участват в "Евровизия", но досега не са могли да го направят, тъй като не отговарят на всички съществуващи изисквания за допустимост.

Спахиу се надява, че тези промени ще позволят на RTK да участва както в детската "Евровизия" в Малта тази година, така и в "Евровизия 2027", която трябва се проведе през май следващата година в България.