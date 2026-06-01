Спектакълът "My Leonard Cohen" предстои тази сряда

На 3 юни 2026 г. публиката в Sofia Live Club ще има възможност да се потопи в света на поезията, музиката и историите на легендарния Ленард Коен. Шоуто е вълнуваща и емоционална почит, водена от харизматичния Stewart D’Arrietta и неговата банда от световна класа. Тяхната интерпретация е смела, страстна и дълбоко лична – "Tower of Song", "I’m Your Man" и вечният химн "Hallelujah" звучат така, както никога досега.

За първи път ще бъдат представени и песни, включени специално за сезона 2025/26 – съкровената "In My Secret Life", вихрената "Closing Time" и пророческата "The Future". Вратите на клуба ще бъдат отворени за публика точно в 19 ч., а концертът ще започне в 20 ч.

Билети все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/. В случай че има останали налични, билети ще се продават и на място в клуба. Телефон за резервации в Sofia Live Club: 0886 66 07 20.