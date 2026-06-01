Папи Ханс връща настроението от лятото на "90-а" (ВИДЕО)

Само броени часове преди да излезе пред хиляди фенове за най-мащабния концерт в кариерата си, Папи Ханс реши да направи неочакван, но изключително емоционален подарък на хората, които го подкрепят. В ранното утро на 30 май мрежата бе буквално залята от вълна от носталгия с премиерата на дългоочакваното видео към парчето "90-а". Песента, която е част от актуалния му албум "Слънцето", категорично се очерта като абсолютен фаворит на публиката още с първото слушане. И това не е изненада за никого.

Усещането от 90-те години

"90-а" не е просто поредната песен в плейлиста – тя е състояние на духа. Парчето носи автентичния аромат на лято и ни пренася директно в онези златни и безгрижни години между края на миналия век и началото на новия. Това е музикален прочит на спомените за лятото от детството: за звука на радиото в старата семейна кола, за първите вълнуващи пътувания към морето с приятели и за времето, в което животът се измерваше в моменти, а не в лайкове. Папи Ханс успява не просто да цитира едно емблематично десетилетие, а да върне усещането занастроението от това време.

Визуалната концепция на проекта е коренно различна от всичко, което изпълнителят е представял до момента. Видеото е заснето изцяло с ретро камера, което му придава топлина като от аналогов. Клипът е като своеобразен личен дневник, събрал в себе си най-ярките мигове от живота на Папи през последните месеци.

За да бъде купонът пълен, във видеото с епизодични, но запомнящи се появи се включват и добре познати лица от родния шоубизнес. Сред момчетата в кадър забелязваме Виктор Стоянов (участвал в Ергенът" 1) и харизматичния певец Тино. Тяхното присъствие добавя допълнителна доза свежест и приятелски настроение към усещането за едно безкрайно лято – такова, в което на всеки му се иска да се гмурне поне за три минути.

Чрез кадрите публиката получава рядък достъп до Папи Ханс като артист. Албумът "Слънцето" вече загатна за тази трансформация, но "90-а" я затвърждава: Папи Ханс не създава само емоционални и меланхолични мелодии, вдъхновени от тъгата, но умее и да забавлява, като напомня на слушателите, че щастието не е сложна формула, а просто споделено лято с правилните хора.

