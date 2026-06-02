Без повод за тревога: Тестват системата BG-ALERT

Днес ще бъде тествата системата BG-ALERT. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час - от 11:00 до 11:30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата.

Точно в 12:00 часа в цялата страна ще бъдат задействани сирените, с който се прекланяме пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България.

По традиция, с решение на Министерския съвет от 1993 г., 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. Точно в обяд акустичните устройства в цялата страна ще излъчват непрекъснат сигнал в продължение на две минути, призовавайки към едноминутно мълчание и преклонение пред подвига на героите.