Въпреки недоволството: Кание Уест ще има концерт в Нидерландия

Американският рапър Кание Уест ще изнесе концерт в Нидерландия следващия месец, въпреки че в някои държави му бяха наложени ограничения заради антисемитски изказвания в миналото, съобщи Ройтерс. Концертът ще се състои, след като нидерландският министър по миграцията Барт ван ден Бринк заяви, че няма правни основания на музиканта да бъде отказан достъп до страната, уточнява агенцията.

Нидерландски депутати призоваха правителството да наложи забрана на Уест, който сега е известен като Йе (Ye), позовавайки се на негови изявления в миналото и изразено възхищение към нацизма и Адолф Хитлер. "Към този момент неговите предишни думи не са причина да му бъде отказано влизане", коментира Барт ван ден Бринк.

На 6 и 8 юни 48-годишният рапър ще излезе на сцената на стадион "ГелреДом" (GelreDome) в град Арнем, на около 100 км югоизточно от Амстердам. Това ще бъдат първите европейски участия на Йе от 2014 г. насам. Властите в Арнем допълват, че до момента няма внесени искания за провеждане на протести срещу концертите на Кание Уест.

Международен натиск

Рапърът е изправен пред сериозен международен натиск, особено след пускането на парчето "Heil Hitler", което открито пропагандира нацизъм. През април Великобритания му отказа достъп до страната с мотивите, че присъствието му застрашава обществения интерес. Това провали участието му на лондонския фестивал "Wireless". Малко след това рапърът отложи концерт в Марсилия заради опити на френското правителство да блокира проявата, а негово участие в Полша също бе отменено.

През януари Йе публикува изявление под формата на платено съобщение във вестник "The Wallstreet Journal". В него той се разграничи от предишното си възхищение към Хитлер и се извини за действията си, като ги обясни с недиагностицирана мозъчна травма и нелекувано биполярно разстройство, припомня БТА.