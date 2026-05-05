Представителят на Израел се подготвя за "Евровизия": Имам си екип, който ме освирква по време на репетициите

05 май 2026, 9:20 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/YouTube
Надява се на бурни аплодисменти, но репетира сред освирквания! Израелският певец Ноам Бетан ще представи Израел на конкурса "Евровизия" във Виена от 12 до 16 май, с песента "Мишел".

Заради политическо напрежение и конфликта в Близкия изток, репетициите му се провеждат при засилени мерки за сигурност.

В интервю за BILD той разкрива как се подготвя за изпълнението си и критиките, които го съпътстват неизменно.

Репетира на фона на освирквания

От 1 май певецът и екипът му са във Виена, подготвяйки се старателно за най-голямото музикално събитие в Европа. Бетан избягва публичните изяви и се движи в тесния кръг на своя екип. Известно е, че миналогодишната представителка на Израел Ювал Рафаел беше подложена на груба враждебност и освирквания. Сега Бетан си е взел поука от този опит.

"По време на репетициите си имам екип, който постоянно се опитва да ме освирква и да ме затрудни. Това всъщност ми помага много. Наистина съм заобиколен от страхотни хора. Те ме познават отвътре и отвън, тук са, подкрепят ме и ми помагат. Просто се опитвам да се концентрирам върху репетициите и изпълнението си на сцената и да му се наслаждавам", споделя Бетан.

Дори в родния му Израел подготовката се е провеждала при екстремни условия – репетициите му са били съпроводени от сирени и ракетен обстрел.

"Когато се задействаше сирената, всички отивахме в бункерно убежище. Веднага щом свършеше, излизахме и продължавахме да работим", споделя той.

Бетан работи усилено върху изпълнението си на "Евровизия", но и върху психическото си състояние.

"Имам много репетиции и много за подготовка – психически също, за да бъда отпуснат и свободен. Ще видите много изненади на сцената. Опитвам се да бъда възможно най-професионален, за да мога да изпея песента и насън да ме бутнат", шегува се той.

Изпълнителят коментира и политическото напрежение около участието му.

"В крайна сметка всички сме човешки същества, които продължават напред, работят и правят това, което е необходимо. В момента имам една много важна цел - да представя страната си. За мен това е най-важното нещо в момента, така че няма да позволя на нищо да ме спре", категоричен е Бетан.

Израел Евровизия Евровизия 2026
Десислава Любомирова Редактор
