Представителят на Израел се подготвя за "Евровизия": Имам си екип, който ме освирква по време на репетициите

Надява се на бурни аплодисменти, но репетира сред освирквания! Израелският певец Ноам Бетан ще представи Израел на конкурса "Евровизия" във Виена от 12 до 16 май, с песента "Мишел".

Заради политическо напрежение и конфликта в Близкия изток, репетициите му се провеждат при засилени мерки за сигурност.

В интервю за BILD той разкрива как се подготвя за изпълнението си и критиките, които го съпътстват неизменно.

Репетира на фона на освирквания

От 1 май певецът и екипът му са във Виена, подготвяйки се старателно за най-голямото музикално събитие в Европа. Бетан избягва публичните изяви и се движи в тесния кръг на своя екип. Известно е, че миналогодишната представителка на Израел Ювал Рафаел беше подложена на груба враждебност и освирквания. Сега Бетан си е взел поука от този опит.

"По време на репетициите си имам екип, който постоянно се опитва да ме освирква и да ме затрудни. Това всъщност ми помага много. Наистина съм заобиколен от страхотни хора. Те ме познават отвътре и отвън, тук са, подкрепят ме и ми помагат. Просто се опитвам да се концентрирам върху репетициите и изпълнението си на сцената и да му се наслаждавам", споделя Бетан.

Дори в родния му Израел подготовката се е провеждала при екстремни условия – репетициите му са били съпроводени от сирени и ракетен обстрел.

"Когато се задействаше сирената, всички отивахме в бункерно убежище. Веднага щом свършеше, излизахме и продължавахме да работим", споделя той.

Бетан работи усилено върху изпълнението си на "Евровизия", но и върху психическото си състояние.

"Имам много репетиции и много за подготовка – психически също, за да бъда отпуснат и свободен. Ще видите много изненади на сцената. Опитвам се да бъда възможно най-професионален, за да мога да изпея песента и насън да ме бутнат", шегува се той.

Изпълнителят коментира и политическото напрежение около участието му.

"В крайна сметка всички сме човешки същества, които продължават напред, работят и правят това, което е необходимо. В момента имам една много важна цел - да представя страната си. За мен това е най-важното нещо в момента, така че няма да позволя на нищо да ме спре", категоричен е Бетан.