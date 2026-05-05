Експлозия от емоции: Уроците на "Като две капки вода"

"Като две капки вода" не е просто шоу за забавление и професионално развитие чрез имитации на различни артисти. То е много повече - дава възможност да съблечеш собствената си същност, за да влезеш под кожата на друг, откривайки неподозирани измерения на собствения си глас и артистичен потенциал. Това не е просто надпревара за най-успешно преобразяване, а трансформиращо пътешествие, което учи как да излезеш от зоната на комфорт.

За Емилия, която е част от Сезона - Слънце, да премине през "училището" на "Капките" се оказва истинско щастие. "Радвам се, че се запознах с толкова много прекрасни и талантливи хора, артисти, които носят добри сърца и човечност", сподели певицата в интервю за NOVA (в рубриката "Извън образ" от "На кафе").

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Припомняме, че в подкаста на риалити формата тя разкри, че първоначално отказала участието заради малката си дъщеря, но в крайна сметка приема предизвикателството. "Доволна съм, че ме поканиха и приех да участвам в предаването. Мога само хубави неща да кажа за "Капките", изтъкна певицата.

Още: Абсолютен ужас: Весела Бабинова за имитациите в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Емилия обясни, че всеки епизод е изпълнен с експлозия от емоции, от която е научила много. "Вълнувам се, че съм участник в това предаване. Вълнувам се, че научих много. Всеки един лайв адреналинът ми се качваше, а пулсът се увеличаваше."

"И за финала отново ще бъде така. Публиката на "Капките" и моята публика ще се съберат и това е едно шоу, което за мен е прекрасно изживяване", говори с нетърпение за последната вечер от изданието.

В интервюто попфолк изпълнителката коментира и личния си живот, като отбеляза, че най-големият ѝ коректив е нейният съпруг и нейният PR. "Това са хора, които не се притесняват да ме критикуват и се радвам, защото не е хубаво да те вдигат непрекъснато на пиедестал. Трябва да можем да си казваме успешните неща, но и неуспешните. Аз не съм от хората, които обичат само и единствено комплиментите."

Още: Откривам себе си във всички участници в "Като две капки вода": Михаела Маринова като ментор (ВИДЕО)