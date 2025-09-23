Последни новини за концерта на БАТЮШКА на 27 септември

Дългоочакваният първи концерт на Krzysztof Drabikowski's БАТЮШКА у нас ще се състои тази събота, 27 септември, в столичния клуб "Mixtape 5". Тази събота ще стане ясно дали групата е отдавна чакана, или е поредното много силно събитие на организаторите от BGTSC. Ръкавицата е хвърлена, на 27-и септември феновете ще са там. Билети се продават ексклузивно в мрежата на Eventim.bg, вижте ценовите категории - https://www.eventim.bg/bg/bileti/batyushka-sofia-club-mixtape-5-1484542/performance.html. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Вечерта ще протече при следната програма:

19:00 - Врати

20:00 - Houle

20:40 - БАТЮШКА

22:00 – Очакван край

Още важна информация

Хората в затруднено положение и тези с малки деца е необходимо да са пред клуба поне 15 минути преди отварянето на вратите и да се обърнат към екипа на BGTSC, за да получат съдействие при настаняването. Политика за деца и непълнолетни: Деца до 7 години влизат без билет, но с придружител с попълнена декларация и билет за събитието.

Лица под 18 могат да присъстват на събития в този клуб само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно. Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

От BGTSC декларират желанието си за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Концертът ще се проведе при познатите на меломаните условия за комфорт и сигурност.

Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата.

BGTSC е член на сдружението "Сцена музика" и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България.