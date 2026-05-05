"Това е подмяна": Корнелия Нинова обвини Гълъб Донев в продължение на модела "Борисов"

05 май 2026, 12:27 часа 732 прочитания 4 коментара
Снимка: БГНЕС
Потресаваща новина от партията на Румен Радев. Лъжата излезе наяве твърде бързо! Това заяви бившият лидер на БСП Корнелия Нинова след срещата на "Прогресивна България" с президента Илияна Йотова. Тя посочи, че първото разминаване между предизборните обещания и следизборните намерения вече е факт. "Гълъб Донев заяви пред президента Йотова, че първата им стъпка в Народното събрание ще бъде увеличаване на лимита на дълга. Това означава поемане на нови заеми. Това ли е промяната???", попита тя.

И отговори: "Не, това е подмяна. Това е продължение на модела "Борисов" и още от същото". По думите й това е тежест за поколения напред.

"Нали щяха да се борят с олигархията. 10 млрд. годишно потъват в нечии джобове. Ако спрат дори половината, няма да има нужда от нови заеми. Да, ама не. Олигарсите си защитават интересите и не отстъпват. Олигархията ще продължи да процъфтява, а народът ще плаща", коментира още тя.

Виолета Иванова
