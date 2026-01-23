Рап легендата Redman с концерт в София

Redman - рапърът, който вкара хумора в рапа, без да омекотява острите му ръбове - излиза на сцената на клуб Joy Station на 14 май, обявиха организаторите от Sofia Music Enterprises. Това няма да е просто концерт. Това ще е урок по хип-хоп, преподаван от човека, който никога не е излизал от форма, нито от улицата. Brick City Funk Doc - пионер с P-Funk душа, East Coast хватка и енергия, която не се учи – тя се преживява.

Още: Култовите Senser с клубен концерт в София през март

Днес, повече от 30 години по-късно, Redman остава това, което винаги е бил – независим, суров, смешно остър и безкомпромисно истински.

Какво да очакваме?

Енергия. Хумор. Плътна лирика с ударна сила, върху класически boom-bap и P-Funk бийтове attitude. Това е шоумен с ум, характер и сценично присъствие, което подпалва зали. Brick City Funk Doc идва! Подгответе се – ще гори!

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet Bg и Eventim.BG, както и онлайн в официалния сайт на Sofia Music Enterprises. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.