С парола за забавление "Маци-Писи": "Бон-Бон" празнуват Борислава Танева с концерт в НДК

Два юбилея, култови песни за деца и мощен лайв бенд ще бъдат събрани в "Музикална торта" на 18 октомври в зала 2 на НДК, където ще празнуваме два рождени дни. Малките-големи артисти от най-обичаната детска вокална група "Бон Бон" празнуват 30-години от създаването си, а тяхната приятелка и композитор на много от песните им Борислава Танева – два пъти по 30. В рамките на едночасов концерт възпитаниците на Рози Караславова ще пренесат публиката в една паралелна вселена на безгрижие, в която домашните любимци сформират истинската социална мрежа на малчуганите, а звездите и облаците разказват най-сладките приказки за лека нощ.

Приключенските истории на котки, луни и микроби ще оживеят на сцената с помощта на бенд в състав: Александър Васев (пиано), Емилио Мархолев (бас), Цветан Маринов (китара) и Калоян Минчев (барабани). Двигател на емоционалното пътешествие ще бъде както опасният чар на десетте вокалисти в предучилищна възраст, така и сладкият им като бонбон репертоар, включващ песните от албума с детски песни на Борислава Танева "Маци-Писи".

За "Бон-Бон"

"През тези тридесет години "Бон-Бон" поддържат един изключителен стандарт във всичко, което правят. Стартирахме заедно през 1995 година с мои песни. С Рози Караславова - тяхната създателка и ръководител, се познаваме от деца. Когато тя направи "Бон-Бон", част от първите песни, които изпяха, бяха мои и на копозитора Борис Чакъров. Той пък е аранжор на всичкте ми песни. През годините продължихме с още много съвместни проекти – песни, мюзикъл "Пепеляшка", коментира проф. Танева, чийто албум "Маци-Писи" ще бъде преиздаден по повод рождения ѝ ден.

Майстор на саундтраци за щастливо детство и културен будител на всички нива, Борислава Танева е успешен многоспектърен музикант. Автор е на няколко сборника с пиеси за начинаещи пианисти, издадени от MUSICA FERRUM в Лондон. Основател и член на Швейцарско-българската асоциация за култура ​​SBAC в Женева. Професор по пиано е в Националната Музикална Академия "Панчо Владигеров".

"Борислава Танева е сред най-вдъхновяващите и добри приятели на "Бон-Бон". Има много приятна символика в това, че в една година празнуваме своите юбилеи. Екипът на Бон-Бон мюзик ѝ подарява този концерт с много любов и благодарност. Пожелаваме ѝ здраве, вдъхновение и още безброй красиви мелодии, които да радват света — така, както твоята музика радва нас!", споделя Рози Караславова.

Билети за концерта на група "Бон-Бон" ще откриете на касите на НДК и онлайн тук.