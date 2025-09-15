Saké и Agents of Time: Една вечер, която промени Велико Търново

7 септември ще остане в спомените на хиляди хора, посетили Велико Търново. Крепостта Царевец, символ на старата столица, бе превърната в сцена за електронна музика от Saké. Над 3 000 души от България и чужбина се събраха пред портите на Царевец. Главното изпълнение на вечерта беше на италианското дуо Agents of Time, редовни участници на Tomorrowland, чието присъствие допринесе за мащаба на събитието. Специално шоу със 100 дрона и светлинни акценти даде нов вид на крепостта и я превърна в централно действащо лице на събитието.

Точно преди кулминацията на събитието, участието на Agents of Time, музиката бе спряна, за да могат всички присъстващи да се насладят на епичното шоу Звук и Светлина, превърнало се в символ на града.

Покрай вечерта, оркестрирана от Saké, градът придоби ново излъчване. Улиците бяха оживени, заведенията пълни, а атмосферата носеше усещането, че Търново е събрал в себе си цяла България за един уикенд.

Събитието намери публика и онлайн – кадри от паметната нощ се разпространиха бързо в социалните мрежи, достигайки до отзвук отвъд пределите на страната.

Това е нова стъпка за Saké, които за две години се утвърдиха като едно от водещите имена на електронната сцена в България. Следващото голямо събитие вече се подготвя, а публиката очаква обявяването му.