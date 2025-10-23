SAKÉ се завръща в София с най-знаменития си изпълнител до момента - Mind Against - 15 ноември, Zoki’s Warehouse

След паметното преживяване на фона на крепостта Царевец през септември, SAKÉ се завръща в София с нова локация - Zoki's Warehouse. Вечерта ще бъде водена от Mind Against - името, което в последното десетилетие промени представата за електронната музика. Mind Against отдавна са утвърдени на световната сцена като една от най-търсените и влиятелни дуо формации, а списание DJ Mag ги нарежда сред топ 100 на алтернативните DJ артисти.

Дуото, съставено от италианските братя Alessandro и Federico Fognini, е едно от най-уважаваните имена в електронната музика. Родени в Италия, те черпят вдъхновение от психеделичните мотиви на саундтраковете от 80-те години, а стилът им променя завинаги електронната музика. Именно Mind Against издигат Afterlife до висотите, на които го познаваме днес.

Индустриалната зала ще придобие визия, непозната досега за Zoki’s Warehouse. Пространството ще оживее чрез нова концепция, включваща 3D mapping, специално изградено светлинно оформление, две зали, фууд корт и десетки малки детайли, които ще създадат усещане за нещо далеч по-голямо от стандартната клубна вечер.

Завръщането на SAKÉ в столицата на 15 ноември поставя началото на една нова глава в тяхната история, а за публиката - обещава още едно незабравимо преживяване.

Билети можете да намерите на www.sake.bg.

А сега нека си припомним какво се случи на 7 септември на крепостта Царевец във Велико Търново.

Събитието ще остане в спомените на хиляди хора, посетили Велико Търново. Крепостта Царевец, символ на старата столица, бе превърната в уникална сцена за електронна музика. Очаквайте още нестандартни локации и незабравими партита съвсем скоро от SAKÉ.