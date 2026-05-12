Лидерът на СДСМ превежда на Муцунски: Какво му е казала България в Брюксел?

"Посланието, което Муцунски е получил от Петрова-Чамова е ясно - че България има ясно изразена позиция, която от 2022 г. не е двустранна, а е въпрос на обсъждане между ЕС и страната кандидат, и че ако не изпълни задълженията си, Северна Македония може да загуби възможността да бъде част от разширяването през следващите години", написа лидерът на македонската опозиционна партия СДСМ Венко Фирипче в платформата Х.

„Още колко доказателства са им необходими на гражданите на Македония, че тази престъпна организация, водена от Христиан Мицкоски, лъже? Без включването на малцинствата в Конституцията – което е европейски, а не български въпрос – няма да има напредък в интеграцията в ЕС. Истината излиза наяве. Справедливостта ще възтържествува!“, Филипче пише в публикация на X.

Имало ли е среща?

След като македонският външен министър е скрил за срещата си с новия български външен министър, опозицията в Скопие коментира, че не е толкова важно дали е имало формална или неформална среща.

"Защо Тимчо Муцунски скри, че днес е имал среща с българския външен министър Велислава Петрова-Чамова в Брюксел", пита лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче, след като македонският външен министър заяви, че е провел едноминутен разговор с българския си колега, а не среща, както тя твърди, предаде македонската медия "360 степени".

Зошто Тимчо Муцунски денеска сокри дека имал неофицијална (официјална) средба со бугарската министерка Велислава Петрова-Чамова во Брисел?



Исто како историската комисија што (не) работи цела година, иста приказна за во јасност.



— Venko Filipce (@VFilipce) May 11, 2026

Припомняме, че по-рано министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски реагира на изявлението, направено от Брюксел от новата му българска колежка Весислава Петрова-Чамова. Тя заяви, че се е срещнала с Муцунски в Брюксел и е информирала северномакедонския си партньор за непроменената позиция на България - Северна Македония да спазва преговорната рамка с ЕС от 2022 г.

„Ако един едноминутен разговор се нарича „среща“, то днес наистина имахме много „срещи“. И, както казах на Весислава, надявам се скоро наистина да проведем среща – в приятелска и позитивна атмосфера, насочена към изграждане на добросъседски отношения и нашето общо европейско бъдеще“, добави Муцунски и обърна внимание, че използването на термина „северномакедонец“ е неуместно, пише още "360 степени". ОЩЕ: Македонският външен министър обвини българския в лъжа: Не сме имали среща, не ни наричайте северномакедонци