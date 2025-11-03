SEVI готвят интригуваща премиера на нов видеосингъл

В нощта на Хелоуин група SEVI изненада феновете с интригуващ трейлър към нов видеосингъл. Мрак, мистика, напрежение и страх са само част от усещанията, които събужда тийзърът. Новата песен, озаглавена "Vampire Love", ще бъде представена официално на 7-и декември с концерт в Sofia Live Club. Музикантите обещават скоро да обявят още интересни детайли около събитието.

Още: Квартет "Абагар" - модерното лице на българския фолклор

"Vampire Love" е един от най-амбициозните ни проекти до момента и се надяваме да зарадваме феновете с нещо различно, което да постави и началото на работата по 5-и студиен албум", споделят от бандата.

SEVI нямат спирка

Групата определено е стъпила здраво на педала на газта през последната една година и направи няколко обиколки на Европа в подкрепа на турнето по повод 15 години SEVI. Бандата свири на фестивални и клубни сцени в Швеция, Франция, Португалия, Белгия, Швейцария, Сърбия и др., а само преди дни се завърна от поредната обиколка, в която SEVI бяха поканени за хедлайнери на два фестивала – "Hard N‘ Rock", Франция и "Metal Sunday", Белгия.

Още: "Остава" представиха албум с акустичния си концерт от 2010 г.

Преди дни групата оповести и участие на голямата сцена на Hills of Rock 2026, като част от ексклузивното събитие BE4 Hills, където на 23-и юли ще делят сцена с EPICA, Sabaton и Savatage.

Билетите за премиерата на новото видео на SEVI вече са в продажба онлайн в мрежата на Eventim. Първите 35 бр. ще бъдат на цена от 25 лв. След това цената онлайн ще бъде 30 лв, а в деня на събитието и на врата: 40 лв. Специален DJ сет ще направи Антон Христов от Sugar DJ’s.