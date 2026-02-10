Какво падане: Шакира превърна инцидент на сцената в част от шоуто (ВИДЕО)

Поп звездата Шакира падна неприятно по време на изпълнение на живо в Ел Салвадор този уикенд, но веднага се изправи на крака и продължи шоуто като истински професионалист. 49-годишната певица изпълняваше хита си "Si Te Vas" от албума "Dónde Están los Ladrones?", когато се спъна и падна на сцената. "Ох, какво падане!", каза тя на феновете, преди да продължи изпълнението.

Видеа, заснети от различен ъгъл, обиколиха мрежата и бързо се разпространиха от много източници.

🫣💥 ¡Auch! La cantante colombiana Shakira le provocó un ligero susto a sus fans luego de protagonizar una caída durante una de sus presentaciones en El Salvador. pic.twitter.com/pwQw6qjAUq — La-Lista Deportes (@LaListanews) February 9, 2026

Инцидентът се случи на Националния стадион "Хорхе Ел Магико Гонзалес" в Сан Салвадор. Шакира даде старт на последната част от световното си турне "Las Mujeres Ya No Lloran" в Централна Америка с пет концерта. По-късно тя сподели клип от падането на стори в социалните мрежи и успокои феновете: "Не се притеснявайте", като се пошегува: "Аз съм направена от гума."

Почитателите ѝ реагираха с възхищение към професионализма ѝ, пишат от "Daily Mail".

Рискът на професията

Това не е първият инцидент по време на текущото й турне. На 20 май миналата година тя падна, докато изпълняваше "Whenever, Wherever" в Монреал, Канада. След това сподели в социалните мрежи: "Никой не е застрахован от падания."

Поредицата от концерти идва след премиерата на "Зоотрополис 2", когато Шакира и синовете ѝ се появиха заедно, облечени еднакво - в светъл нюанс на лилаво. По-късно изпълнителката на "Hips Don't Lie" направи изключително изпълнение в в Аржентина, когато на сцената се присъединиха децата ѝ и допринесоха за незабравими емоции.

