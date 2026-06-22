Скандал с DARA: Обяви, че ще пее на проруски фестивал в Баку, възмущението я разубеди

Скандал в социалните мрежи избухна около българската победителка от тазгодишната "Евровизия" DARA, която обяви, че ще пее на "проруски" музикален фестивал в Баку. Последвалата негативна реакция обаче беше толкова голяма, че принуди екипа на българската изпълнителка да промени плановете си.

Първоначално DARA беше сред обявените имена на фестивала Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, пише eurovisionfun.

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Участието ѝ обаче мигновено предизвика критики, тъй като в програмата са включени и няколко руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на руската инвазия в Украйна. Сред тях са Ани Лорак (представила Украйна на "Евровизия 2000" с песента "Shady Lady"), Алсу (представила Русия на "Евровизия 2000" с песента "Solo"), Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова и Стас Михайлов.

Информацията за участието на DARA предизвика незабавни реакции в социалните медии, особено от страна на украински потребители и фенове на "Евровизия", които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на събитие с участието на артисти, свързани с руската развлекателна индустрия, докато войната в Украйна продължава.

След тази негативна вълна DARA реши да се оттегли от Dream Fest и по последни информации вече няма да участва на фестивала на 23 юли.

Dream Fest, който е планиран да се проведе от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, въпреки това ще продължи по план, като организаторите обявиха програма с над 50 изпълнители от различни страни.

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