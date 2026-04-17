Специално пред Actualno.com: Говори вокалистът на метъл групата Hypocrisy (ВИДЕО)

17 април 2026, 20:00 часа
Снимка: Fest Team, Фотограф: Орлин Николов
На 14 април София се превърна в сцена на разтърсваща скандинавска метъл музика. Столичният клуб Joy Station събра едни от най-големите имена в екстремния метъл на едно събитие, което надхвърли рамките на обикновен концерт и се превърна в мини фестивал.

Събитието събра на едно място четири ключови имена от death метъл сцената - Vomitory, Abbath, Hypocrisy и Vreid. Кулминацията на вечерта безспорно бяха Hypocrisy, които излязоха на сцената с характерния си тежък и атмосферен звук.

Малко преди участието си фронтменът на групата Петер Тегтгрен даде специално интервю за Actualno.com, в което сподели какво ги мотивира да продължават напред и как приемат срещата с българската публика.

Винаги е чудесно да сме тук. Публиката е много щура. За съжаление нямах възможност да репетирам, защото имам проблеми с ръката и с врата. За малко да се наложи да отменим концерта, защото не можех да се движа, но преминах лечение и сега съм по-добре, сподели той пред камерите на Actualno. 

Както винаги, българската публика отвърна с мощна енергия, доказвайки, че връзката между групата и феновете тук остава повече от жива.

Каква беше атмосферата от концерта и какво още ни сподели Петер Тегтгрен - вижте в репортажа. 

Александра Йошева
