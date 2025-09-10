"The 69 Eyes" с първи концерт в България през 2026 година

Когато слънцето залезе и луната изгрее, финландските готик крале "The 69 Eyes" гордо слагат слънчевите си очила, кожените си якета и черна очна линия, за да се слеят с нощта. Създадена в мъгливите и мрачни барове на Хелзинки преди повече от 30 години от човешкото въплъщение на готическия рок Jyrki 69, групата е образцов пример за всичко тъмно и мрачно. Издава 13 албума, има турнета по целия свят и дори платинен статус в родината си. Но „целият свят“, оказва се, доста дълго време изключва България.

Е, вижда му се краят и на това...най-накрая и нашата родина ще се отбележи на музикалната карта, по която се движи финландската готик/глем метъл банда The 69 Eyes.

На 24 април 2026 г. "The 69 Eyes" ще забие за първи път в България в столичния клуб Joy Station.

Още: Lord Of The Lost се завръщат в България

Изпълненията им обещават нещо мрачно, драматично, секси и елегантно...готик рок от най-висока класа.

Билетите за концерта на The 69 Eyes на 24 април 2026 г. в клуб Joy Station вече са в продажба и могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“) и Ticketportal, касите на магазини „Фантастико“, както и онлайн: bilet.bg и ticketportal.bg, на цени от:

70 лв. за правостоящи до деня на концерта

80 лв. за правостоящи в деня на концерта

90 лв. за седящи в обособена VIP зона

Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител.

Музиката на бандата

От мрачните улици на Хелзинки идва група, която вече над 30 години поддържа стила "готик рок с глeйм излъчване" – това са The 69 Eyes, или както ги наричат феновете: "Vampire Rockers".

Още: Кръсте Роджевски & Томика Рийд с първи концерт в България

С подписания си стил – кожени якета, тъмни очила и текстове, вдъхновени от любов, смърт и нощта – бандата е не само музикална икона, но и моден феномен в ъндърграунд културата. Лидерът им, Jyrki 69, е нещо като готик Джеймс Дийн – винаги елегантен, винаги тъмен.

От хитовете "Brandon Lee" и "Dance D’Amour" до най-новия албум "Death of Darkness" (2022), "The 69 Eyes" не просто свирят – те живеят своята мрачна романтика.