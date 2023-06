The Chemical Brothers с разтърсващо шоу в София на 31 август

The Chemical Brothers - водещите герои в света на електронната музика, пристигат в България с новото си зрелищно визуално-светлинно шоу. Групата, утвърдила електро и техно жанра, като едно от най-популярните музикални течения в цял свят, ще разтърси зала "Арена София" на 31 август с The Chemical Brothers LIVE at BREEZE Sofia 2023.

На авторитетната сцена ще прозвучат хитове като: "Hey Girl, Hey Boy", "Galvanize", "Block Rockin' Beats" и още много други познати и обичани от феновете и превърнали изявите на The Chemical Brothers в еталон за електро партитата и непреходна енергия. Том Роуландс и Ед Саймъндс - The Chemical Brothers, обещават неповторимо изживяване в България с новата си продукция, включваща зашеметяващо 3D светлинно шоу и още множество спиращи дъха сценични ефекти. Със своя неподражаем стил електро дуетът ще наелектризира публиката до червено и със сигурност ще гарантира мощен vibe, напълно оправдаващ техните 6 награди "Грами" - точно както се случи и при първия им концерт. Очаквано за артисти от такъв мащаб, фен базата е огромна, а организаторите вече отбелязват засилен интерес към събитието от съседни държави. Местата за The Chemical Brothers LIVE at BREEZE Sofia 2023 са ограничени, а билетите вече са в продажба.

