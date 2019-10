The Chemical Brothers със световна премиера на новата версия на култовия Hey Boy Hey Girl в София

Родните фенове ще са първите в света, които ще имат честта да чуят новия вариант на емблематичния електронен химн! В юбилейното издание на Surrender 2019 се включва и българската техно легенда KiNK!

За No Geography Tour:

Грандиозният аудио-визуален спектакъл, ще бъде наистина специален! Именно датата в София избраха гигантите на електронния звук Том Роуланд и Ед Саймънс като, превърнало се в емблема на цяла една музикална епоха! Премиерният сингъл е част от специалното чисто ново юбилейно издание на класиката Surrender - четвъртият им студиен албум, който с появата си през 1999 година превърна The Chemical Brothers в истински електронни легенди. Освен Secret Psychedelic версията на Hey Boy Hey Girl в новото ремиксирано издание на Surrender Deluxe (2019) е поместена още една версия на легендарния трак, миксиран от добилия световна слава техно диджей и продуцент, българинa Страхил Велчев - KiNK! По времето когато Surrender се появява на музикалния пазар през 1999 The Chemical Brothers създават цяла нова музикална култура, а Hey Boy Hey Girl се превръща в същинска музикална мантра, така пристрастяваща с ритъма си, че бива припозната като безкомпромисен химн от електронните фенове по целия свят и поддържа този си статут и до ден днешен.През 1999 година Surrender печели Албум на годината на престижните Q Awards, а The Chemical Brothers отнасят златен приз за Най-добро денс шоу. Година след издаването на албума химичните братя се качват на главната сцена на Гластънбъри и събират най-многолюдната тълпа в историята на фестивала, който по това време няма световна конкуренция с мащабите си., ще преживеят всички български фенове на най-култовото електронно дуо в света в софийската Арена Армеец на 10 октомври.споделят британските музикални критици виждането си относно новото No Geography Tour, което иконичните музиканти представиха като хедлайнери на най-мащабния и престижен музикален фестивал в Европа - Гластънбъри, Великобритания., който акомпанира музикалния сетлист, е причина The Chemical Brothers да заемат достойното си място на хедлайнери на най-квалитетните музикални форуми в цял свят. В рамките на No Geography Tour ще станеми гигантски роботи, които стрелят с лазерни пушки докато звучи хипнотизиращия "Hoops". По време на грандиозния No Geography Tour ще станем свидетели и на невиждани до този момент огромни човешки холограми, порой от лазери, формирани в зрелищни 3D мапинги и какво ли още не!Малка част от онова, което ни очаква на 10 октомври, в зала Арена Армеец - София:Присъединете се на: