Търсим училища, които искат химн за своя отличителна музикална емблема

МУЗИКАУТОР очаква кандидатурите на училищата до 21 октомври 2026 г. Важни при избора ще бъдат мотивацията, готовността на учениците да изпълнят своя бъдещ химн и ясната идентичност на училището

За шеста поредна година националната инициатива „Светилник“ на МУЗИКАУТОР дава възможност на българските училища да получат безвъзмездно своята музикална емблема, която сплотява деца, учители, родители и поколения възпитаници през годините напред.

Тази година квотата за училища е отворена от градовете Асеновград, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево, София, Троян, Шумен и Разград и прилежащите им области.

Наред с патрона и герба, химнът е третата отличителна емблема, която сплотява хората, без значение дали принадлежат към държава, организация или образователна общност.

До 21 октомври 2026 г. училищата могат да кандидатстват за участие в тазгодишното издание на националната инициатива на МУЗИКАУТОР „Светилник 2026/2027: Всичко във песен звъни“. В рамките на инициативата български автори създават оригинални песни, които се даряват на избраните училища и остават техни химни.

От 2021 г. насам МУЗИКАУТОР установи, че желанието на училищата да имат собствен химн трябва да е подкрепено от ясна представа за неговия смисъл и послание.

Важно е да се опише какво би било мястото му в училищния живот, както и учениците от училището да имат вокални възможности и време за репетиции, за да разучат химна и да го изпълнят.

В този текст ще намерите конкретни разяснения, които да ориентират директорите кои са основните елементи в попълването на заявлението, за да може да се класират.

Собственият химн е символ на принадлежност и споделени ценности. Затова Вашият отговор на въпроса „Защо искате собствен химн?“ е един най-важните елементи в кандидатурата е мотивацията на училището.

Искаме да разберем какво би означавал химнът за учениците, учителите и цялата училищна общност. Как ще бъде използван? Какви ценности ще носи? Може ли да създаде по-силно усещане за принадлежност и да се превърне в песен, която поколения ученици ще припознават като своя?

Отговорите на тези въпроси целят да разкрият защо именно това училище трябва да стане част от „Светилник“.

Децата са гласът на своя химн

„Светилник“ не просто създава музика за учениците – целта е самите те да оставят своя отпечатък в реализацията на проекта.

Затова е изключително важно да се вземе предвид, че при оценяването на кандидатурите е училището разполага с вокално подготвени ученици, които могат да участват в звукозаписа на създаденото произведение, както и с педагог, който да ги подготви.

Затова във формуляра се изисква информация за училищни хорове, вокални групи, ученици с музикални способности, инструментални състави и реализирани музикални и творчески проекти.

Не търсим професионални изпълнители. Търсим училищни общности, които имат желание и готовност децата сами да дадат глас на своя химн.

Разкажете ни кои сте

След избора на училищата информацията от кандидатурата има още една много важна функция – тя ще бъде отправната точка за авторите, които ще създадат музиката и текста.

Затова заявлението трябва да даде достатъчно ясна картина за училището – неговата история, профил, традиции, постижения и общност.

Особено важни са патронът на училището и ценностите, които неговата личност въплъщава. Колкото по-добре авторите познават училището, толкова по-голяма е възможността създадената песен да бъде истински негова. В заявлението можете да дадете и конкретна творческа посока, ако имате концепция за нея.

Не е необходимо училището да формулира професионално музикално задание. Дайте описание само каква емоция иска да носи химнът, какви ценности трябва да бъдат заложени в текста и как си представя неговото изпълнение.

Тази информация няма да ограничава творците, а ще им даде ясна отправна точка, от която да създадат оригинално произведение, разпознаваемо именно като химн на конкретното училище.

„Светилник“ стъпва върху идеята, че музиката, творчеството и споделените ценности могат да изграждат по-силни училищни общности.

Затова добрата кандидатура не е най-дългата. Добрата кандидатура е тази, която ясно показва кои сте, защо искате собствен химн и как той ще продължи да живее в училището след края на инициативата и може ли да бъде изпълнен от възпитаниците на училището.

Крайният срок за подаване на заявления е 21 октомври 2026 г.

Заявление за училищата, които искат да кандидатстват в шестото издание на „Светилник“, можете да свалите от тук. Училищата могат да подадат своите заявления на svetilnik@musicautor.org

„Светилник“ е национална инициатива на МУЗИКАУТОР, която чрез музиката превръща училищния химн в инструмент за изграждане на общност, принадлежност и споделени ценности. Български автори създават и даряват оригинални химни, вдъхновени от историята, идентичността и духа на конкретните училища, а учениците участват активно в тяхното изпълнение и популяризиране. До момента инициативата е обхванала над 40 училища, 33 000 ученици и 2 400 учители, а в създаването на 40 оригинални училищни химна са се включили близо 200 български автори и повече от 250 студенти от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", които създават видеоклипове за музикалните произведения. „Светилник“ дарява не просто песни, а устойчиви символи на училищните общности, които остават за следващите поколения.