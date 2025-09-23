Започна есенното издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици"

Фестивалът "Софийски музикални седмици" продължава своята мисия да представя богатството на класическата музика, да съчетава традиция и съвременност и да привлича както утвърдени, така и млади творци на българската и международната сцена. Очаквайте отново стойностни събития на софийска сцена всеки ден. В рамките на фестивала до 3 октомври предстоят редица значими събития с участието на изявени български и чуждестранни изпълнители.

Програма на фестивала

В програмата на фестивала продължават концертите "По Владигеровски", този сезона са два, организирани от Къща музей "Панчо Владигеров" – София.

Днес 23 септември, от 19 ч. очаквайте в Камерна зала "България" – Рецитал на Красимира Султанова – цигулка и Анжела Тошева – пиано с двете сонати на Бела Барток. Съвместно с Унгарски културен институт.

24 септември, НХГ – Рядко изпълнявани произведения от Панчо Владигеров в рецитал на Иво Върбанов.

25 септември, 19 ч. – зала НМА – "Morgen!" – Вокален рецитал на Евгения Ралчева – сопран и Надежда Цанова – пиано. В програмата: песни от Рихард Щраус и Ференц Лист.

26 септември, 19 ч. – зала "Музикална" във Военен клуб – Струнно трио Тиан Юан – цигулка, Нона Кутева – виола и Луиза Стефанова – виолончело със световни премиери от бразилски композитори. В програмата: Килза Сети, Марио Фехаро, Едсон Зампроня, Пауло Коста Лима, Роберто Викторио, Лидуино Питомбейра.

27 септември, 19 ч. – Камерна зала "България" – Дора Бръчкова – цигулка, Борис Недялков – виолончело и Лилия Бояджиева – пиано. В програмата Шостакович.

28 септември, 19 ч. Бална зала на НХГ – Пети концерт "По Владигеровски" – Едит Македонска – цигулка (Сърбия), Слава Атанасова – цигулка, Ваня Пешева – пиано, Кристина Базили – виолончело (Австрия), Струнен квартет Класик Арт.

2 октомври, Музикален театър – Балетният спектакъл "Парижки нощи" на Държавна опера – Стара Загора по случай 100-годишнината на театъра.

3 октомври, зала "България" – Заключителен благотворителен концерт "Esperanza for Life"/"Надежда за живот" с участието на изтъкнати български солисти, ансамбли и гости.

Съпътстваща програма ще допълни фестивалната атмосфера. На 27 септември в Студио "Музика" младата пианистка и композиторка Рая Костова ще представи дебютния си авторски албум "Блян".