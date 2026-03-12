Учени откриха останки от древен потънал град в Либия

Полски учени откриха място край бреговете на Птолемаида, където може да са потънали няколко древни кораба. На дъното на морето лежат амфори, котви и други товари от древния период.

Полски археолози откриха останки от кораби, претърпели корабокрушения преди векове, по време на подводни проучвания край бреговете на древния град Птолемаида в Либия. Амфори и други артефакти бяха открити на морското дъно в район, където вероятно корабокрушенията са се случвали многократно. Това съобщи изданието dzieje.pl.

Изследванията в Птолемаида

Според ръководителя на изследванията в Птолемаида, д-р Пьотр Яворски, на обект с дължина над 100 метра е регистрирано голямо количество археологически материал. Тази концентрация на останки показва, че тук са потънали не един, а няколко кораба, насочващи се към града от изток.

Птолемея е бил един от най-големите древногръцки градове в района на Киренайка в днешна североизточна Либия. Градът е основан от династията на Птолемеите в края на IV или III век пр.н.е. Съществува до арабското завоевание през VII век сл.н.е.

Археологическа експедиция от Варшавския университет възобнови работата на обекта през 2023 г. след 13-годишно прекъсване, причинено от войната в Либия. По време на проучването учените откриха и останки от стопански постройки на древен жилищен комплекс с развита система за събиране на питейна вода.

Подводната работа е извършена от археолози и водолази под ръководството на професор Бартош Контна. Те са изследвали пристанищната зона на Птолемаида и район на около четири километра източно от нея. Според учените част от древната пристанищна инфраструктура е била потопена поради покачването на нивото на Средиземно море и крайбрежната ерозия, причинена от земетресения.

На дъното на морето изследователите открили древни колони, останки от наводнени пътища, множество котви и инструменти, използвани в древността за изследване на морското дъно. Сред находките от потъналия кораб е фрагмент от римски везни във формата на женска глава, изработени от бронз и пълни с олово. Археолозите открили също амфори и други товарни елементи. Една от тях, вероятно, е съдържала останки от кристализирано вино.

По същото време друга група археолози, работещи върху акропола на Птолемейда, са открили неизвестен досега път, водещ до върха на плато на около 300 метра над морското равнище. Учените също така предполагат, че близките наблюдателни кули може да са съществували като част от отбранителната система на града.

Покрай пътя археолози открили римски милиард - каменен пътен стълб с гръцки надпис, датиращ от управлението на династията Севери. Според предварителните оценки той принадлежи към първата половина на III век сл. Хр.

Освен археолози, в Птолемаида работят и реставратори от Варшавската академия на изкуствата. Те инвентаризират и оценяват състоянието на древните стенописи, както и консервират византийска картина, изобразяваща брадат мъж.

Според изследователите, голяма част от древния град остава неизследвана. През 2026 г. полската археологическа експедиция ще отбележи 25 години работа в Либия, а учените очакват още много открития.

