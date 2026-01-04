Какво стои зад нахлуването във Венецуела и залавянето на Мадуро: Обяснява икономист

Какво стои зад нахлуването на американски военни във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро и съпругата му? Отговор на този въпрос търси икономистът д-р Юлиан Войнов.

Ето какво пише той на профила си във Facebook:

Инвазията на САЩ във Венецуела и отвличането на Мадуро – малко данни за размисъл:

1. През 2026 г. (и част от 2027 г.) САЩ трябва да изплати или да превърти през пазара дълг за $12 трилиона (горната графика). Това е 1/3 от целия дълг на САЩ и представлява 40% от БВП на страната. Казано с прости думи: това е огромен проблем, който не само Тръмп не разреши, а задълбочи още повече. Разходите за обслужване на дълга на САЩ вече са по-големи от военните разходи на страната.

До момента САЩ имаха предимство да заемат евтино от пазарите. Лихвите обаче вече са високи, което доведе до финансова неустойчивост на държавата и трите големи рейтингови агенции вече лишиха страната от най-високия ѝ рейтинг, който тя имаше до скоро.

Ясно е, че нещо трябваше да се промени преди системата да колабира. И има само няколко изхода:

- Повече заеми

- Повече печатане на пари

- По-високи данъци

- Съкращения на разходите

- По-слаб долар

- Заграбване на чужди ресурси, които да облекчат обслужването на дълга и увеличават приходите, без увеличаване на данъците

Не е нужно да се посочва какво Тръмп избра и защо.

2) Венецуела разполага с най-големите петролни резерви в света, чийто добив и използване рязко намаля поради бруталната неефективност на в основата си социалистическия режим на Уго Чавес и неговия наследник Мадуро (долната графика). Дефакто в момента Венецуела добива 1/3 от това, което е способна да добива, поради неефективност, занемарена инфраструктура, санкции и корупция. Ако САЩ успее да управлява тези ресурси, както Тръмп заяви, то приходите от тяхната продажба ще увеличат драстично бюджетните приходи, печалбите на петролните американски компании и съответно ще има благоприятно влияние върху капиталовите пазари.

3) Освен петрол, Венецуела е изключително богата на злато, като заема първо място в Латинска Америка. Тя притежава златни резерви от около 161 тона, което представлява 5.18 милиона тройунции. Пазарната цена на това количество при $4300 за тройунция е $22,274 милиарда. Венецуела притежава и множество ценни редкоземни елементи.

4) И накрая, във връзка с официалните обвинения, че операцията на САЩ е срещу нарко държава, която трови американците, следва да се посочи

- първо, че делът на венецуелските наркотици е под 1% от пазара на наркотици и поради санкциите, това минимално количество не достига до САЩ и

- второ, Тръмп помилва буквално преди 2 месеца Хуан Орландо Ернандес, бившият президент на Хондурас, който наистина беше превърнал страната си в наркодържава. Той беше осъден на 45 години затвор за заговор за трафик на 400 тона кокаин в Съединените щати и за убийство на свидетели. Ернандес беше взел подкуп от $1 милион от Ел Чапо и беше сключил сделки с картела Синалоа и MS13. След помилването му от Тръмп, Ернандес е на свобода и може да се заема с обичайната си дейсност.

Това са фактите и грубата действителност. Тепърва ще наблюдаваме как тази сага ще се развива и какви импликации ще има върху целия свят

