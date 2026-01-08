Лайфстайл:

Андрей Райчев: Нашите политици чакат Тръмп да намери партньори в България

"Най-голямата въпросителна е какво ще е поведението на Румен Радев. Всичко изглежда спокойно в началото на новата година, защото се постигна съгласие за избори. Бюджетът беше само повод за протеста. Хората протестираха срещу най-социалния бюджет в историята. Състоянието на съдебната власт и ролята на Делян Пеевски беше реалната причина." Това обясни пред БНР социологът Андрей Рачев.

По думите му с тези избори той се надява да спадне напрежението, ако Радев слезе на политическия терен и се яви. "Но ако не се яви, ще поучим пак временна ситуация", подчерта той, защото нито една политическа партия няма да реши да направи правителство в рамките на този парламент.

"Няма предпоставки за това. Националното спокойствие се дължи на консенсуса, че ще има избори". Социологът очерта един от основните проблеми в страната ни – сериозното харчене на средства. "България харчи повече, отколкото може да харчи. Никога нацията не е харчила толкова, колкото сега".

Европа е доведена до ръба от тази висока консумация, обобщи той. "Прехарчването у нас беше организирано от лидерите на ПП. Това беше тяхна идеология". Повечето въпроси, пред които е изправена България, обаче не могат да бъдат разрешени тук, а в Европа, смята социологът. "Това са европейски дефекти. Европа е в криза".

Райчев вижда и провеждането на "системна, координирана и дългосрочна международна кампания срещу Тръмп". Социологът смята също, че американският президент прави шоу с различни акции по света.

"Така се управляват хората в нашето време. След пандемията от ковид светът се управлява чрез разтревожване и обнадеждаване. Но какъв е реалният процес? Защо САЩ постъпват така? Има едно неотменимо обстоятелство и това е появата на Азия – гигант, който не могат да командват. САЩ вече не са в позата на хегемон. Те се опитват да реформират империята, защото тя не може да издържи повече".

Нашите политици чакат Тръмп да намери партньори в България, коментира Райчев. "Това нещо не се случва вече доста време. Нямаме американски посланик. Америка не води много ясна политика в България". Но все пак нашата съдба е европейска, напомни той.

"За Европа моментът е много тежък. Ние трябва да се консолидираме". Необходимо е да укрепим и вътрешното единство на България, поясни Райчев. "Имаме нужда от национална стратегия", пише още БНР.

