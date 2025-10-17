"Шефът се съобразява, вторият - изпълнява. Самопризнанията са направени изцяло. Капитулация"

Един цитат на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов бързо обиколи социалните мрежи и предизвика множество реакции. Той бе изказан по време на брифинга на партията в петък след края на заседанието на Изпълнителната комисия. ""Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам".И знам, че като му кажа нещо се собразява. И знам че той като ме помоли нещо аз го изпълнявам", каза Борисов, с което предложи Пеевски официално да влезе във властта, но "само ако ИТН и БСП са съгласни" (ВИДЕО).

"Шефът се съобразява, вторият - изпълнява. Всичко изглежда вече казано, самопризнанията са направени изцяло", коментира по повода журналистката Полина Паунова.

От своя страна лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев също заговори за пълна капитулация на Борисов пред Пеевски:

