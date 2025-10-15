Войната в Украйна:

Полина Паунова за пърформънса на Борисов: Хубава сценка, напълно безсмислена

15 октомври 2025, 07:40 часа 178 прочитания 0 коментара
Полина Паунова за пърформънса на Борисов: Хубава сценка, напълно безсмислена

Хубава сценка. Напълно безсмислена. Този коментар направи в профила си във Facebook журналистът на "Капитал" Полина Паунова относно пресконференцията, която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде във вторник и на която коментира тежкия спад в подкрепата за партията си в Пазарджик, където ГЕРБ падна от втора на шеста политическа сила, губейки около 24% от гласовете.

"С тоя жест Борисов каза, че "ше ги наблюдаваме неколко дена, но не може да ни се качват на главата", пише тя.

ОЩЕ: Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

Журналистът обръща внимание на няколко неща по повод пърформънса му:

Това в нов вид пресконференция, изобретена под неистов страх. Дава пресконференция пред партийния актив, като на първия ред стои депутат с прякор Мозъка. Но не това е водещото. В страха си да отговаря на въпроси Борисов първо измисли пресконефернция пред Севда - снимаше го пред дома му, в централата и прочие. Понякога (все още движен от публично приличие) Борисов свикваше парламентарната група да му пази страх (стояха му зад гърба, за да могат да викат в подходящия момент на неудобен въпрос) и се появяаше пред журналисти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

После започна пред вратата на асансьора да си вика беквокали - Сачева, Ангелов и Назарян, които да го гледат с разбиране, докато пратените в парламента с микрофони не го питаха нищо. Ако случайно имаше въпрос - започва да вика и изчезваше.

Та, сега явно хем трябва да има зад гърба си поддържаща групичка (вижда се на снимката), хем и пред него - клакьори. Съвсем нова опаковка (от всички страни) на страха от това просто да бъде попитан.

ОЩЕ: Пеевски към Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението

В няколко съседни изречения пред приятелската си публика и поддържащи персонажи отзад, разбрахме, че от Борисов хем нищо не зависи, хем той пращал насам-натам премиер-министъра и останалите. (И им забранявал).

Наред с това (че явно от него всичко уж зависи, освен ако не е заработил като диспечер) ако бил той премиер нямало да е така. Това освен да унижи Росен Желязков не знам каква цел имаше - хем всичко разпределя, забранява и тн, демек - съвсем той си ръководи, хем ако бил той премиер нямало да се случва това, дето се случва. Последно - той ли разрешава/забранява/изпраща или не?

ОЩЕ: "ГЕРБ - 26-ти, Киселова и череша, Божанов с пърхот": Борисов с нов моноспектакъл (ВИДЕО)

Не участвали в надпреварата ГЕРБ в Пазарджик, защото знаели какво ще стане по махалите. Верно ли? Ами Тодор Попов не беше ли подкрепян от ГЕРБ и не посрещаше ли той Борисоя с постери в Пазарджик след убедителна победа в махалите?

ГЕРБ не печели ли в годините убедително вота в махалите? Тогава какво ставаше по тия квартали? Или когато ГЕРБ печели там всичко е наред, но иначе е едно безобразие?

Покани ли Борисов всъщност официално Пеевски? Или пък Пеевски го застави.

С тоя жест Борисов каза, че “ше ги наблюдаваме неколко дена, но не може да ни се качват на главата”. Няколко неща по...

Публикувахте от Polina Paunova в Вторник, 14 октомври 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Пазарджик Полина Паунова
Още от Мнения
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес