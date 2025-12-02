Колко да е сложно? Борисов мълчи, Пеевски се изказа, за да е ясно кой управлява

Големи анализи, голямо чудо. А то не е сложно. Протестът ясно показа, че вече не е срещу бюджета. И хората пяха "когато па-, когато па-, когато падне Пеевски". Корупционната сплав "БорисовПеевски" толкова дразни хората, че никой не обърна внимание, че може да протестира срещу БСП или ИТН, защото те просто нямат никакво значение. Това мнение изрази в профила си във Facebook журналистът Полина Паунова относно протестите в страната.

Тя анализира и ескалацията на напрежението, реакцията на полицията и как всичко това беше отразено в медиите.

"Същата тая корупционна сплав опита още от вчера на обяд да обясни, че демонстрацията няма да е мирна. (Справка: шефът на СДВР). Бяха направени КПП-та, говореха се дивотии цял ден. В т.нар. “триъгълник на властта” хората забелязваха провокаторите (преминали безпроблемно през КПП-та, за сметка на това, че са проверявани шишета за вода на деца). И щом забележеха провокатори просто леко се отдръпваха. Разбира се, удобно спря тока, и тийновете с маските трябваше да нападнат неизползваем офис на ГЕРБ и централата на Пеевски. Всичко това се случваше под кроткия поглед на полицията, която участваше в активното мероприятие", коментира журналистът.

И добавя: "Като стана дума за активно мероприятие тази сутрин бТВ благодарение на Мария и Златимир заговори вече за “провокатори”, снощи ги наричаше “протестиращи”. В това число имаше интервю с “протестиращ”, което започваше така: “вие защо сте с маска”. Не, бе - това е провокатор, не е протестиращ. И журналистите са длъжни да правят тия разлики, освен ако не участват в подмяната на реалността.

Реалността в случая беше с толкова ясни контури, че дори бТВ вече нарича тези хора провокатори. Стюардите на протеста свършиха отлична работа: снимаха, обръщаха се към МВР (което не им обръщаше внимание) и като цяло разобличиха схемата, която се готвеше - с КПП-та, които да пропуснат всички агиткаджии", пише Паунова.

"Изводът също не е сложен", според нея.

"На няколко поколения им писна от корупционната сплав, която най-лесно се вижда и може да бъде обяснена през неделимия образ БорисовПеевски. Беше внушително. Номерът с провокацията не мина. В това число със забележителната глупост със спрения ток. Борисов мълчи (може и тайно да се надява да успее протестът, щото в това има шанс за освобождение от Пеевски); Пеевски се изказа от името на управляващите (за да е ясно кой управлява). Колко да е сложно?", завършва поста си тя.