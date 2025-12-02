Ненавистта се засилва, желанието за саморазправа с политиците нараства

Цяла вечер бях с останалите протестиращи и се прибрах след полунощ, след което изгледах повечето репортажи и включвания от място на трите основни телевизии. Напълно разбирам защо мнозина изобщо не посягат към дистанционното. Бях в района на бул. "Дондуков" и "Врабча", така че имам немалко въпроси и впечатления, като човек, който от години се занимава с проследяване на протестни движения, кризи и ескалации от всякакъв тип. Това пише за втория протест срещу Бюджет 2026 година в София в профила си във Facebook военният анализатор Руслан Трад.

Той е сигурен, че през следващите дни кадрите, които бяха разпространени широко от сблъсъците пред сградата на ДПС, ще бъдат основният мотив и ще бъдат "използвани от не една политическа партия и свързани анализатори".

"Само че има подробности", пише той и обяснява.

"Да, имаше хора, които атакуваха полицаите и останалите звена на силите за сигурност, които бяха разположени с развитието на вечерта. Да, имаше немалко, които провокираха и търсеха повод да ескалират ситуацията. Някои се обиждат, че действията на тези групи са почернили протеста и че в медиите ще се пише само за сблъсъците, представяйки единствено тези гледки. Истината е, че това е също част от протеста - подставените хора и техните провокации, хаоса, младежите, семействата, довели децата си, политиците, опитващи се да спечелят симпатия, скандиранията, вандализирането. Всичко това е част от протестирането, а сред видовете бунтове, едни от най-неприятните са онези, свързани с икономическите и бюджетни причини.

На този протест, както и на предишния, множеството хора бяха излезли с ясното съзнание за какво са на улицата. Някои са привърженици на ПП-ДБ, много други не са, но виждат логика в политиките, прокарвани от тези две формации. По-важното обаче е, че още при първия протест желанието за саморазправа с политически елит, който немалко хора не чувстват като свой, нарастваше с всеки изминал час и тук не става дума само за онези, които бяха дошли, за да се сбият с полицията. Настроението е радикално сред много, много други хора. Протестите се променят и остава назад времето на простото пеене на песни и разхождането от точка А до точка Б.

Редица политици продължават да не разбират днешния свят и живеят в епоха, която няма общо с реалността. Тази арогантност, късогледство и пренебрежение работеха доскоро, но все по-често ще им носят негативи. Под “политици” имам предвид цялостния спектър от партии - без изключение. Поведението пред камера, използваните думи, отношението и подбора на теми показва, че изглежда нито те, нито екипите им, имат представа колко отдалечени от обществото са в действителност.

Ако се разровите из групите и различните социални мрежи, ще видите броени коментари, които осъждат напълно ескалацията - повечето дори не отчитат сблъсъците като основен момент на вечерта, а насочват коментарите си срещу думите на един или друг политик, който решава да си пробва късмета с процентите на одобрение, изказвайки се по повод демонстрациите.

Днес малко неща остават скрити от обществото, но екипите на политическите партии продължават да не го разбират. В нашата епоха профилът на протестиращия се променя и ако политическите сили не го осъзнават, толкова по-зле за тях. Нападките и слагането на етикети вече не върши работа - дори напротив: по този начин се засилва ненавистта и се увеличава размера на пропастта между политически елит и общество. Това беше видимо на протеста през изминалата вечер - вярвам, че ще става още по-видимо, ако тези процеси останат непроменени", изказва мнението си Трад.