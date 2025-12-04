"В превод Пеевски ни каза: "ПП-ДБ са ужасни, защото са се докосвали до мен, а аз съм токсичен"

Думите от заглавието на статията са на журналистът Полина Паунова, която в профила си в социалните мрежи коментира брифинга на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски пред медиите в четвъртък. Той заяви: "Колко месеца бяхте с ДПС? Девет месеца бяхте с ДПС", казва Делян Пеевски по адрес на ПП-ДБ. И продължава:"хората трявба да знаят, те (ПП-ДБ) не могат да ги представляват, защото са лъжци. Бяхте с ДПС". (ВИДЕО)

Според Паунова случилото се в парламента е "хем удивително, хем умилително":

"Колко ли трябва един човек да е омерзен от себе си и изплашен едновременно с това от гнева "на хората", за да опита да разобличава политическите си опоненти през себе си. В превод Пеевски казва: "ПП-ДБ са ужасни, защото са се докосвали до мен, а аз съм токсичен". Няма да спекулирам как се чувства един човек, когато осъзнае, че единственото оръжие, което има срещу противниците си е, че те са били за малко "близо" до него. И че само това това може да бъде кажи-речи аргумент срещу тях на този етап. Егати призивът: гнусете се и от тях, защото те за малко не изглеждаха погнусени от мен, а това ги прави зло. А?

Още: Мюсюлмани в отпор на Пеевски: Който разделя Родопите, го гоним с камъни!

Тук обаче да напомня: ПП-ДБ (хубави, лоши - все тая какви) опитаха да надхитрят играта и да измъкнат съдебната власт от ръцете на Пеевски. Не успяха. И кабинетът падна, защото разобличиха Борисов в нерегламентирана близост с Пеевски (която Борисов тогава отричаше - нали уж ГЕРБ бяха номинирали Калин Стоянов за МВР шеф). После на Борисов му се наложи да официализира тая връзка", написа още Паунова.

Още: Борисов и Пеевски вън: Десетки хиляди се подписаха и се увеличават

Още: "Държавата на холограмите": Полина Паунова смята, че се опитват да пенсионират Цънцарова, след това Лора Крумова