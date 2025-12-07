Илиян Василев: Всеки ход на Пеевски и Борисов е грешен, имат само един

Борисов и Пеевски са в положение на политически цугцванг. Всеки ход е грешен. Единственият, който може да им даде някакво исторически време за прегрупиране е оставката на това правителство. Това написа в профила си във "Фейсбук" бившият ни посланик на България в Москва Илиян Василев по повод протестите срещу властта. Думите му идват и на фона на призивите за оставка на правителство и внесения вот на недоверие срещу кабинета.

Къде бъркат Борисов и Пеевски?

Василев отбелязва, че най-силният двигател на протеста е гневът, който Пеевски и Борисов сами произвеждат с всяко свое действие. Според него нивото им на самокритичност е дълбоко под нулата и не осъзнават, че "публичните им изяви и евтините им манипулации само разширяват вълната на отрицание".

"Борисов се опита да финтира протеста чрез своите казионни профсъюзи и работодателски организации. Резултатът е предвидим: тяхната пълна загуба на легитимност, защото обществото ги възприема като продължение на властта. А протестът – вместо да бъде „овладян“ – расте.

Аналогично е положението при Пеевски. Обяви, че щял да прави контрапротести в София - вероятно осъзнал, че без София власт не се държи. Представете си картината: изсипват се автобуси с 2–3 хиляди души „подкрепа“ пред Народното събрание. Първо, хората трябва да дойдат и да си тръгнат по светло – следователно, дебатите и вотът трябва да бъдат нагласени в удобен часови диапазон, защото никой няма да ги настанява. Второ, най-вероятният ефект е обратният: още повече софиянци ще излязат от работа, ще мобградят и маргинализират този контрапротест и ще се повтори сцената от Росенец – да се окаже, че „всички протестират“, коментира Васирев. ОЩЕ: "Масов терор върху хора с ТЕЛК": Белобрадова с твърдения за организацията на контрапротеста на Пеевски

Темата за етническия мир

По думите на Василев опитите на Пеевски да се прави на Доган и да плаши с етническия мир, са откровено абсурдни.

"Етническият мир никога не е зависел от него, нито зависи сега. Всички общности могат да проектират настоящите събития върху перспективата той да остане във властта и да продължи да раздава пари към своите общини. Остави София без средства, унизи софиянци – и сега сърба попарата на собствените си решения", подчертава Василев.

Нов цикъл "лекции по мръсни номера"

Василев предупреждеава да се подготвим за "цял цикъл „лекции“ по политически мръсни номера". Според него те ще станат чрез манипулиране на времето за дебата и вота през ръководството на парламента, което той нарича "РаянаДелян", чрез фалшиви протести, чрез опити да се противопоставят групи от самите протестиращи.

"И разбира се, нови театрални постановки от типа „Протестът не е срещу мен, а срещу Пеевски“ – ни чул, ни видял", посочи Василев.

Най-неприемливият сценарий за Борисов и Пеевски

Бившият ни посланик в Москва смята, че възходът на протестната вълна и преливането на гласове към ПП-ДБ е най-неприемливият сценарий за Борисов и Пеевски.

"Очаквайте следващия ход: активиране на Радев да „излезе на терен“ и да отнеме част от тези гласове. Ако Радев остане встрани и не се впусне в политика, няма друга фигура, която да олицетворява протеста за онези среди – БСП, „Възраждане“, ИТН и компания са в открит процес на девалвация", смята Василев. ОЩЕ: "Президентът ще измете статуквото, ако направи партия": Демерджиев заговори за преучредяване на институциите