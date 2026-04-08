Щом Сарафов може, всички можем да се подписваме като и.ф. главен прокурор

Скъпи приятели, възнамерявам от днес да се подписвам като "и.ф. главен прокурор Полина Паунова". Документи, подписани от мен по този начин имат същата тежест като подписаните от "и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов". Това написа в профила си във Facebook журналиста Полина Паунова. Тя съветва всички да се подписвате по същия начин. Например - и.ф. главен прокурор Мария Петрова, и.ф. главен прокурор Георги Георгиев и прочие.

"Защото всички ние сме и.ф. главни прокурори колкото е и Борислав Сарафов", аргументира се тя.

И споделя, че днес прокурорската колегия на ВСС е провела заседание, продължило 15 минути. "На него, очаквано (защото Борисов и Пеевски не са наредели, а прокурорската колегия без нареждане от тях не действа) НЕ е обсъдено решението на Конституционния съд от вчера. На въпрос дали няма да се обсъди смяната на и.ф. главен прокурор, след решението на КС, обяснението били “закрихме заседанието”, пояснява журналистката.

И завършва: "Намирам всичко това за отлично. Поздрави, и.ф. главен прокурор Полина Паунова".