Съдия Цариградска: Първият голям тест за Радев - готов ли е за нови правила, или само ще смени играчите

20 април 2026, 13:19 часа 353 прочитания 0 коментара
Съдия Цариградска: Първият голям тест за Радев - готов ли е за нови правила, или само ще смени играчите

Преднината на победителя в предсрочните парламентарни избори на 19 април - "Прогресивна България" на Румен Радев - е "първият голям тест за това дали новият политически играч е готов за нови правила, или само ще смени играчите". Това написа във Facebook съдия Владислава Цариградска. Тя изсветли схемите на кръга около убития Мартин Божанов - Нотариуса и впоследствие бе удостоена с голямата награда "Човек на годината" за 2024 г. на Българския хелзинкски комитет (БХК).

Според нея резултатът от изборите съдържа няколко "недвусмислени послания":

  • вот срещу корупцията и усещането за безнаказаност - с ясно очакване за реална наказуемост, а не за избирателно правосъдие;
  • вот за институционална нормалност - за работещи, предвидими и независими органи, особено в правосъдието;
  • вот срещу безконтролната власт - срещу модела, при който ключови фигури и институции остават извън ефективна отчетност.

Няма правова държава там, където има прокуратура, поставена "над закона и морала"

"Андрей Янкулов, в качеството си на служебен министър на правосъдието, показа на всички не просто какво изисква правовата държава, а и какво дължи да прави всеки решителен и почтен професионалист, заел властова позиция. Показа и какви са удържащите механизми срещу саморазправа (включително срещу одиозни и флагрантни нарушители като Сарафов), отказвайки да му препятства фактическия достъп до кабинета на главния прокурор въпреки призивите на протестната вълна за това", пише Цариградска и споделя анализа на Янкулов след вота: Българите показаха, че искат съдебна реформа: За Янкулов новото НС може да реши казуса със Сарафов веднага.

Според нея именно това е диагнозата: "правова държава не съществува там, където има власт без отчетност и прокуратура, поставена над закона и морала".

"Тази диагноза трябва да намери адекватно лечение от новата политическа власт. Дали "Прогресивна България" ще поеме по трудния път на върховенството на правото – с реални механизми за отчетност, дори когато това е политически неудобно? Или ще се поддаде на изкушението на бързия резултат и популисткото очакване за „справедливост“ без правила", пита тя.

"Но най-същественият тест за политическа воля ще бъде дали новото политическо управление ще посмее да извади на светло зависимостите и компрометираните практики вътре в самата съдебна система – включително по казуси като „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“. Не като инструмент за разправа, а като условие за възстановяване на доверието в правосъдието.

Отговорът на тези въпроси ще определи не просто посоката на управлението, а границите на самата правова държава", пише Владислава Цариградска.

Димитър Радев
ВСС Висш съдебен съвет главен прокурор Борислав Сарафов предсрочни парламентарни избори Румен Радев Андрей Янкулов Владислава Цариградска предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
