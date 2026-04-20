Съдия Цариградска: Първият голям тест за Радев - готов ли е за нови правила, или само ще смени играчите

Преднината на победителя в предсрочните парламентарни избори на 19 април - "Прогресивна България" на Румен Радев - е "първият голям тест за това дали новият политически играч е готов за нови правила, или само ще смени играчите". Това написа във Facebook съдия Владислава Цариградска. Тя изсветли схемите на кръга около убития Мартин Божанов - Нотариуса и впоследствие бе удостоена с голямата награда "Човек на годината" за 2024 г. на Българския хелзинкски комитет (БХК).

Още: Двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов: Говори съдия Цариградска

Според нея резултатът от изборите съдържа няколко "недвусмислени послания":

вот срещу корупцията и усещането за безнаказаност - с ясно очакване за реална наказуемост, а не за избирателно правосъдие;

вот за институционална нормалност - за работещи, предвидими и независими органи, особено в правосъдието;

вот срещу безконтролната власт - срещу модела, при който ключови фигури и институции остават извън ефективна отчетност.

Няма правова държава там, където има прокуратура, поставена "над закона и морала"

"Андрей Янкулов, в качеството си на служебен министър на правосъдието, показа на всички не просто какво изисква правовата държава, а и какво дължи да прави всеки решителен и почтен професионалист, заел властова позиция. Показа и какви са удържащите механизми срещу саморазправа (включително срещу одиозни и флагрантни нарушители като Сарафов), отказвайки да му препятства фактическия достъп до кабинета на главния прокурор въпреки призивите на протестната вълна за това", пише Цариградска и споделя анализа на Янкулов след вота: Българите показаха, че искат съдебна реформа: За Янкулов новото НС може да реши казуса със Сарафов веднага.

Според нея именно това е диагнозата: "правова държава не съществува там, където има власт без отчетност и прокуратура, поставена над закона и морала".

"Тази диагноза трябва да намери адекватно лечение от новата политическа власт. Дали "Прогресивна България" ще поеме по трудния път на върховенството на правото – с реални механизми за отчетност, дори когато това е политически неудобно? Или ще се поддаде на изкушението на бързия резултат и популисткото очакване за „справедливост“ без правила", пита тя.

"Но най-същественият тест за политическа воля ще бъде дали новото политическо управление ще посмее да извади на светло зависимостите и компрометираните практики вътре в самата съдебна система – включително по казуси като „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“. Не като инструмент за разправа, а като условие за възстановяване на доверието в правосъдието.

Отговорът на тези въпроси ще определи не просто посоката на управлението, а границите на самата правова държава", пише Владислава Цариградска.

Още: Страхът от разследване и имената, които притесняват Сарафов