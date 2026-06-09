Забрана за плащания в брой над 500 евро: Належащите реформи преди промяната в данъците

Преди България да придприеме евентуална промяна в данъчната система, има други 5 по-належащи промени, които трябва да се случат. Това обяви икономическият анализатор Евгени Кънев.

Според него нови доходни данъци не са нужни, докато няма решително намаляване на сивата икономика, около 33% от БВП. "Най-важната мярка тук е забраната за кешови разплащания над 500 евро, вместо досегашните малко над 5,000 евро - мярка блокирана от ГЕРБ и ДПС, а ИТН искаха още да се увеличи прага", написа той.

По думите му задължителното електронно плащане на заплати и осигуровки и разплащане на търговски сделки в повечето обекти (извън хранителните магазини и някои други за стоки от първа необходимост) допълнително ще я свие.

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"Нови доходни данъци не са нужни, докато не бъде съкратена държавната администрация - за да стигнем средното ниво на ЕС, трябва да бъдат съкратени минимум 5,000 души, а Естония - около 10,000 души (реално доста повече)", смята още експертът.

Той е на мнение и че нови доходни данъци не са нужни, докато не се пресече източване на бюджета чрез ДДС, акцизи, социалните пенсии, ТЕЛК и здравната каса.

Същот така "нови доходни данъци не са нужни, докато не бъдат пресечени схемите за източване на бюджета чрез обществените поръчки - за което е нужно работещо правосъдие", смята Кънев.

"Нови доходни данъци не са нужни преди да се вдигнат данъците за имоти, замърсяващи автомобили и наследство", изброи още той.

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"Защо? Защото България има общ данък труд от 34%, което е само с 1 процентен пункт под средния за ОИСР и с 5 процентни пункта под средния за ЕС. Но необлагаем минимум е нужен за корекция на порока при внедряване на плоския данък", категоричен е експертът.