Само един главен секретар е напускал след изборите досега - Бойко Борисов. Възможно е да е по същите причини

"Не видях в мотивация в оставката, която е написана, да има някакво намекване за вина, че оставката е в резултат на чувство на отговорност", каза в интервю пред БНР Тихомир Безлов от Центъра за изследване на общественото мнение. Той коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев:

"За мен е много голяма изненада, защото имаше предположения, че главният секретар няма да бъде запазен след изборите при победата на "Прогресивна България" и после стана ясно, че е една от малкото забелязани фигури от служебния кабинет, запазила позицията си. Сега можем само да гадаем, какво стои зад тази оставка. Той беше оставен и това за мен е неясно. Според мен печели някаква популярност", сподели мнението си Безлов.

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Снимка: Actualno.com

И припомни: "Сещам се само за един главен секретар, който напусна след изборите - Бойко Борисов. Възможно е да е по същите причини. Борисов имаше политически планове и ги реализира. Дали това е първата основна хипотеза можем само да чакаме да видим."

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Безлов разсъждава и върху написаното от Кандев, че не иска "да е фасада и решенията да бъдат взимани другаде". И според него към момента "имаме две основни хипотези и те ме подсещат за недалечното минало и оставката на друг главен секретар".

"Много малко знаем в момента, само спекулираме, с времето ще научим вероятно детайли", призна Безлов.