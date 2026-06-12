Кабинетът "Радев":

Илиян Василев: "Бензиностанцията на света" се моли да ѝ дадат гориво

12 юни 2026, 14:13 часа 918 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Илиян Василев: "Бензиностанцията на света" се моли да ѝ дадат гориво

"Държавата, която десетилетия наред се представяше като "енергийната суперсила" и "бензиностанцията на света", вече моли приятелски страни за гориво. Това заяви в профила си във Facebook бившият ни посланик в Москва Илиян Василев. Той визира официално изказване на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, като го предаде така: "Мария Захарова заяви: "Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави с молба да предоставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи".

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Да внимават и да четат всички, които още вярват в мита за непобедимата Русия, добави Василев в публикацията си.

Бившият ни посланик в Русия обръща внимание и на изчезването на Елвира Набиулина, гуверньора на Руската централна банка. "(..) една от последните връзки на управлението в Русия с здравия разум, се е оттеглила в своеобразен "отпуск за самосъхранение“ - ход, който говори повече от десетки официални изявления, че развръзката предстои". Научете ПОВЕЧЕ: Уж е болна: Гуверньорът на Руската централна банка изчезна от важни събития (ВИДЕО)

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Русия руски бензин недостиг на бензин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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