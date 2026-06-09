Войната в Украйна:

Дайнов: Пиша текуща оценка на кабинета Добър (3.50)

09 юни 2026, 15:46 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дайнов: Пиша текуща оценка на кабинета Добър (3.50)

"Ако вече са решили да стоварят на масата някакъв безобразен бюджет, те ще го направят във възможно най-последния момент, мислейки си, че тези, които протестират, са жълтопаветници, които са на морето по плажовете и няма да има протести. Тези сметки ги правеше Бойко Борисов и в крайна сметка му се объркваха".

Това каза пред БНР проф. Евгений Дайнов, политолог и преподавател, след като се навърши един месец от управлението на новата власт в България. "30 дни не са малко. Мога да им напиша текуща оценка Добър (3.50). 50-те стотни са заради "Баба Алино" и заради това, че прекратиха зверилника в политическото говорене. Бяха безобразия години наред.

Отнех точки за този пълен хаос покрай бюджета. Но българинът е много зряло на моменти политическо същество. Поводът правителството на Желязков да бъде свалено беше бюджетът".

Още: Ако не ви харесват ценностите ни, имаме и други: Борбата с олигархията на майките, училищата, пенсионерите и магазините

Рокадите

Тези 50 стотни за малко да ги махна заради оставката на бившия вече главен секретар на МВР Георги Кандев, коментира още проф. Дайнов. "Тази оставка е много сериозно предупреждение. Очевидно не иска да бъде прикритие за неща, които предстоят да се случат. Това е изключително тежък сигнал и най-тежката репутационна щета, която има до момента".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той коментира и думите на Иван Демерджиев, който пожела на Кандев успех в политически проект. "Близо до акъла е, че двойката "Гюров-Кандев" би била добра да се кандидатира за президентската институция".

Още: Любомир Стефанов: Румен Радев да си даде сметка, че вече не е сам в самолета (ВИДЕО)

Държавна намеса в цените и икономиката не може да няма, отбеляза още политологът.

"България все пак е континентална Европа, не е Англия, нито Америка, за да имаме чист свободен пазар. Опитахме чист свободен пазар и стигнахме до олигархия и монополи. Трябва да се учим от опита на Франция. Може да има държавна намеса в икономиката и без да има корупция, но засега България не е показала, че знае как да прави това".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгений Дайнов Прогресивна България кабинетът Радев
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес