Дайнов: Пиша текуща оценка на кабинета Добър (3.50)

"Ако вече са решили да стоварят на масата някакъв безобразен бюджет, те ще го направят във възможно най-последния момент, мислейки си, че тези, които протестират, са жълтопаветници, които са на морето по плажовете и няма да има протести. Тези сметки ги правеше Бойко Борисов и в крайна сметка му се объркваха".

Това каза пред БНР проф. Евгений Дайнов, политолог и преподавател, след като се навърши един месец от управлението на новата власт в България. "30 дни не са малко. Мога да им напиша текуща оценка Добър (3.50). 50-те стотни са заради "Баба Алино" и заради това, че прекратиха зверилника в политическото говорене. Бяха безобразия години наред.

Отнех точки за този пълен хаос покрай бюджета. Но българинът е много зряло на моменти политическо същество. Поводът правителството на Желязков да бъде свалено беше бюджетът".

Още: Ако не ви харесват ценностите ни, имаме и други: Борбата с олигархията на майките, училищата, пенсионерите и магазините

Рокадите

Тези 50 стотни за малко да ги махна заради оставката на бившия вече главен секретар на МВР Георги Кандев, коментира още проф. Дайнов. "Тази оставка е много сериозно предупреждение. Очевидно не иска да бъде прикритие за неща, които предстоят да се случат. Това е изключително тежък сигнал и най-тежката репутационна щета, която има до момента".

Той коментира и думите на Иван Демерджиев, който пожела на Кандев успех в политически проект. "Близо до акъла е, че двойката "Гюров-Кандев" би била добра да се кандидатира за президентската институция".

Още: Любомир Стефанов: Румен Радев да си даде сметка, че вече не е сам в самолета (ВИДЕО)

Държавна намеса в цените и икономиката не може да няма, отбеляза още политологът.

"България все пак е континентална Европа, не е Англия, нито Америка, за да имаме чист свободен пазар. Опитахме чист свободен пазар и стигнахме до олигархия и монополи. Трябва да се учим от опита на Франция. Може да има държавна намеса в икономиката и без да има корупция, но засега България не е показала, че знае как да прави това".