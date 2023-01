Зеленски: Терорът не трябва да има място в днешния свят. Нито в Израел, нито в Украйна

ОЩЕ: Радев: България осъжда смъртоносното нападение срещу посолството на Азербайджан в Техеран

Зеленски изрази своите искрени съболезнования към семействата на жертвите след терористичните атаки в Йерусалим. Става ясно, че сред жертвите има жена от Украйна.

"Престъпленията са извършени по циничен начин в Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста.", допълни още украинецът.

We share 🇮🇱 pain after the terrorist attacks in Jerusalem. Among the victims is a 🇺🇦 woman. Sincere condolences to the victims' families. The crimes were cynically committed on the Intl Holocaust Remembrance Day. Terror must have no place in today's world. Neither in 🇮🇱 nor in 🇺🇦