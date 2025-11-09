Мащабният проект „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“ предвижда богата програма

Проектът „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“ вече стартира и Пазарджик заживя в ритъма на изкуството! След откриващите събития в началото на ноември, културната програма продължава с още повече музика, кино, театър, изложби и творчески срещи, които ще внесат вдъхновение и емоция.
През целия месец ноември Пазарджик ще бъде сцена на музика, кино, изложби, театър и вдъхновяващи срещи с творци Предстоят редица събития - от Музикалния кино фестивал „Синестезия“, документални изложби, концерти в града и селата на общината, творчески работилници и финален международен конкурс „Нота по нота“.
ПРОГРАМА
11 ноември, вторник
17:30 ч. ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик - фоайе
Катя Паскалева: Жена със сто лица“ - документална изложба по повод 80 години от рождението на актрисата
Куратор: Тинка Николова
12 ноември, вторник
18:00 ч. ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик - камерна сцена
Катя Паскалева: Тишина от думи – Среща с Георги Тошев
14 ноември, петък
18:30 ч. Младежки дом
Музикален кино фестивал „Синестезия“
Едит Пиаф: Животът в розово – игр. филм, 2007
15 ноември, събота
19:00 ч. Младежки дом
Музикален кино фестивал „Синестезия“
Нощ на танго и цигански романси – концерт
19 ноември, сряда
19:00 ч. Младежки дом
Музикален кино фестивал „Синестезия“
Фолклор фюжън проджек
21 ноември, петък
10:00 ч. ч-ще „Съзнание“ с. Синитево
„Работилница грънчарство и акварел“
Среща с художници от Пазарджик
18:30 ч. Младежки дом
Музикален кино фестивал „Синестезия“
Силви Вартан. От любов – док. Филм, 2025
18:30 ч. ч-ще „Св. Пантелеймон“ с. Паталеница
„Традицията оживява“
Концерт на Ансамбъл „Пазарджик“
22 ноември, събота
11:00 ч. ч-ще „ с. Црънча
„Криворазбраната цивилизация“ -Театър Пластилин
27-30 ноември
Младежки дом
Международна академия конкурс „Нота по нота“
28 ноември, петък
18:30 ч. Зала „М-ро Георги Атанасов“
„PazarJAZZ: Гласът на града“
Весела Морова; Милица Граднишка
29 ноември, събота
10.00 ч. ДКТ „К.Величков – голяма сцена
XVI национален фестивал "Тракийска броеница"
18:30 ч. Зала „М-ро Георги Атанасов“
„PazarJAZZ: Гласът на града“
Петър Салчев; Вокална група Спектрум
30 ноември, неделя
18:30 ч. Зала „М-ро Георги Атанасов“
„PazarJAZZ: Гласът на града“
Васил Петров със Симфоничен оркестър Пазарджик
Проектът се реализира от Община Пазарджик по Договор № BG-RRP-11.021-0019-C01, в рамките на компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.