Мащабният проект „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“ предвижда богата програма

Проектът „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“ вече стартира и Пазарджик заживя в ритъма на изкуството! След откриващите събития в началото на ноември, културната програма продължава с още повече музика, кино, театър, изложби и творчески срещи, които ще внесат вдъхновение и емоция.

През целия месец ноември Пазарджик ще бъде сцена на музика, кино, изложби, театър и вдъхновяващи срещи с творци Предстоят редица събития - от Музикалния кино фестивал „Синестезия“, документални изложби, концерти в града и селата на общината, творчески работилници и финален международен конкурс „Нота по нота“.

ПРОГРАМА

11 ноември, вторник

17:30 ч. ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик - фоайе

Катя Паскалева: Жена със сто лица“ - документална изложба по повод 80 години от рождението на актрисата

Куратор: Тинка Николова

12 ноември, вторник

18:00 ч. ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик - камерна сцена

Катя Паскалева: Тишина от думи – Среща с Георги Тошев

14 ноември, петък

18:30 ч. Младежки дом

Музикален кино фестивал „Синестезия“

Едит Пиаф: Животът в розово – игр. филм, 2007

15 ноември, събота

19:00 ч. Младежки дом

Музикален кино фестивал „Синестезия“

Нощ на танго и цигански романси – концерт

19 ноември, сряда

19:00 ч. Младежки дом

Музикален кино фестивал „Синестезия“

Фолклор фюжън проджек

21 ноември, петък

10:00 ч. ч-ще „Съзнание“ с. Синитево

„Работилница грънчарство и акварел“

Среща с художници от Пазарджик

18:30 ч. Младежки дом

Музикален кино фестивал „Синестезия“

Силви Вартан. От любов – док. Филм, 2025

18:30 ч. ч-ще „Св. Пантелеймон“ с. Паталеница

„Традицията оживява“

Концерт на Ансамбъл „Пазарджик“

22 ноември, събота

11:00 ч. ч-ще „ с. Црънча

„Криворазбраната цивилизация“ -Театър Пластилин

27-30 ноември

Младежки дом

Международна академия конкурс „Нота по нота“

28 ноември, петък

18:30 ч. Зала „М-ро Георги Атанасов“

„PazarJAZZ: Гласът на града“

Весела Морова; Милица Граднишка

29 ноември, събота

10.00 ч. ДКТ „К.Величков – голяма сцена

XVI национален фестивал "Тракийска броеница"

18:30 ч. Зала „М-ро Георги Атанасов“

„PazarJAZZ: Гласът на града“

Петър Салчев; Вокална група Спектрум

30 ноември, неделя

18:30 ч. Зала „М-ро Георги Атанасов“

„PazarJAZZ: Гласът на града“

Васил Петров със Симфоничен оркестър Пазарджик

Проектът се реализира от Община Пазарджик по Договор № BG-RRP-11.021-0019-C01, в рамките на компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.