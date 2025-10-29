Община Пазарджик засажда десетки нови дървета в парк „Стадиона“

Днес Община Пазарджик засади десетки нови дървета в парк „Стадиона“, като част от последователната грижа за здравето и обновяването на зелените площи. Новите фиданки включват чинар, сребърен явор, европейски ясен и златиста плачеща върба. Залесяването се случва като продължение на извършеното през отминалия месец санитарно подкастряне и премахване на изсъхнали и болни дървета в парка – мерки, предприети за безопасността на посетителите и за ограничаване на разпространението на заболявания по дървесната растителност. Подборът на видовете е направен така, че да се насърчи устойчивостта на насажденията, с акцент върху издръжливост на заболявания, добра адаптивност към местния климат и щадяща коренова система, която не компрометира алеи, настилки и подземна инфраструктура.

„Парк “Стадиона” е едно от най-обичаните зелени пространства в града. Наш дълг е да го поддържаме безопасен, красив и жив. Затова работим едновременно за здравето на съществуващата растителност и за нейното обновяване с устойчиви видове,“ заяви кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

Екипите на общината ще осигурят последваща грижа за новите фиданки – поливане, укрепване, мулчиране и наблюдение, включително оформяща резитба при необходимост. Кампанията по подновяване на дървесната растителност продължава по утвърден график и ще обхваща поетапно и други участъци на територията на града.

Община Пазарджик благодари на гражданите за подкрепата и призовава всички да пазим новите насаждения. За сигнали и предложения, свързани със зелената система, гражданите могат да използват официалните канали на общината.