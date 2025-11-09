Заради бюджета и "Лукойл": ДСБ обвини властта, че ще ни отклони от Европа

На свое заседание, проведено на 8 ноември 2025 г., Изпълнителният съвет на партия "Демократи за силна България" (ДСБ) прие позиция, в която остро критикува модела и стила на управление на правителството и парламентарното мнозинство, обвинявайки ги в подкопаване на демократичните устои, европейската ориентация и общественото доверие в институциите. В декларацията се посочва, че решения по ключови за националната сигурност и икономиката въпроси се вземат "по непублични и нелегитимни механизми с неприкрита корупционна мотивация", а репресивният апарат се използва за разправа с политически опоненти.

"Този модел на управление уронва подкрепата за представителната демокрация, пазарната икономика и членството на България в Европейския съюз", заявяват от ДСБ, добавяйки, че езикът на омразата и популизмът на властта и прокремълската опозиция рушат обществения морал и нормите на общуване.

ДСБ посочиха подводните камъни в бюджета и "Лукойл"



ДСБ категорично заявява, че няма да подкрепи проектобюджета за 2026 г., като предупреждава, че той "изправя страната пред опасността да влезе в еврозоната с фискален профил, който формално изглежда съобразен с правилата, но реално крие риск от процедура за прекомерен дефицит още в първата година след присъединяването". Партията настоява за публикуване на реална оценка на бюджетния дефицит по методологията на ESA и за независим стрес-тест на приходите и разходите.

ДСБ отново потвърждава своята позиция, че България трябва твърдо да подкрепя санкциите срещу Руската федерация като част от общата европейска политика за защита на международния ред.

Партията определя последните промени в законодателството за "Лукойл" като закъснели, недемократично наложени и изключително опасни и призовава правителството да избере "авторитетен западен оператор с безупречна репутация", който да гарантира прозрачност и стабилност в управлението на рафинерията.

ДСБ също така призовава европейските институции да разработят обща правна рамка за прекратяване на дейността на руските енергийни компании в ЕС, съобразена със санкционния режим срещу Кремъл.

Партията изразява загриженост от нарастващата радикализация на публичния език и възлага на своите депутати да внесат декларация в 51-вото Народно събрание за отказ от използване на език на омразата, включително реторика, която дехуманизира или противопоставя различни обществени групи. Освен това, председателят на ДСБ, Атанас Атанасов, в качеството си на заместник-председател на Народното събрание, ще бъде натоварен да сезира НАТО относно "търпимостта на управляващите към руското влияние и пропагандни канали в България".

В заключение Изпълнителният съвет на ДСБ подчертава, че предстоящите президентски избори през 2026 г. са "историческа възможност за преобръщане на опасните политически и икономически тенденции" и за възстановяване на "европейска, почтена и демократична политика".