Светлинен спектакъл за Деня на народните будители в Пазарджик

Празнична програма в Пазарджик с шествие, концерт и впечатляващо дрон шоу в чест на народните будители. На 1 ноември Пазарджик ще отбележи Деня на народните будители с поредица от тържествени събития, отдаващи почит на просветителите, книжовниците и борците за национално самосъзнание.

Събитието започва с шествие до паметника на Св. Св. Кирил и Методий, където в 18:30 ч. ще бъдат поднесени цветя в знак на признателност към делото на народните будители.

В 19:00 ч. на пл. „К. Величков“ празникът продължава с празнична програма. Сред акцентите е специалното участие на Представителния детски хор „Слава Русева“, който ще изпълни песни, посветени на народните будители и „Молитва за България“. Програмата ще припомни имената и заслугите на великите българи – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, братя Миладинови, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Петко Славейков, Иван Вазов и още много други.

Гвоздеят на програмата на празника ще бъде впечатляващо светлинно и звуково дрон шоу, символизиращо знанието и духа, които винаги водят българите напред.