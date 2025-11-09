Колко време можете да шофирате след активиране на индикатора за прегряване на двигателя

Таблото може да развали настроението на всеки шофьор. Особено когато червен термометър внезапно светне сред спокойните пиктограми. Колко километра след това можете безопасно да шофирате и дали изобщо е възможно да продължите да шофирате – отговори на тези въпроси дават експертите от Jalopnik.

Индикаторът за ниска охлаждаща течност не трябва да се приема като дреболия. Тази смес от вода и етилен гликол отвежда топлината от двигателя и поддържа температурата стабилна. Ако липсва течност, металът се нагрява, появяват се микропукнатини,уплътнението на главата може да се "разпадне".

Механици, който ремонтират двигатели повече от 15 години, са категорични, че ако лампата светне в червено, двигателят вече прегрява. И в такива ситуации трябва действайте спокойно. Спрете, изключете двигателя и изчакайте 10-15 минути, докато изстине. В противен случай можете да получите изгаряния от отделянето на вряща течност под налягане.

Едва по-късно отворете капака и проверявате охлаждащия резервоар. Ако е празен, добавете антифриз, който подхожда на вашия модел. Обикновената вода може да ви помогне да стигнете до услугата, но само временно.

Уверете се, че под колата няма цветна локва - това е ясен знак за теч. Ако има такава, не бива да продължавате напред. Обадете се за помощ, но в никакъв случай не игнорирайте ситуацията, защото последствия ще бъдат сериозни.

Да, можете да изминете още няколкостотин метра до безопасно място. Но опитът да се стигне до там "на случаен принцип" завършва с основен ремонт, който ще струва сериозна сума. Реагирайте незабавно - двигателят ще ви благодари за дългото обслужване.

