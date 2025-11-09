Любопитно:

Защо трябва да се пазите от дупки по пътищата

09 ноември 2025, 11:22 часа 154 прочитания 0 коментара
Ямите на асфалта изглеждат като дреболия, докато не ударите едно колело с него. Според SlashGear само в САЩ, според Американската автомобилна асоциация, през 2022 г. повече от 44 милиона шофьори са били ранени в автомобили поради такива удари. Средната сметка за ремонт е 406 долара.

Образуването на яма започва с пукнатина. Когато водата попадне в нея, тя се просмуква под слой асфалт, омекотява почвата и се разширява по време на студове. След това транспортират ролки там - и парчета покритие просто излитат. Инженери, занимаващи се с проектиране и ремонт на пътища, обясняват, че всичко започва с неправилен дренаж. А ако дренажът не работи, дори нов асфалт няма да издържи дълго.

През студения сезон ситуацията се влошава. Когато водата в пукнатините замръзне и се стопи, процесът на унищожаване се ускорява. Пътните работници обикновено закърпват такива зони набързо, така че ямите се появяват отново през пролетта.

Най-често страдат колелата, джантите и шасито. След силен удар водачът може дори да пробие картера на двигателя - тогава двигателят ще трябва да бъде ремонтиран. Ако колата е издърпана настрани или се чуе тъп почукване, това означава, че след ямата вече трябва да отидете в сервиза.

За да избегнете проблеми, експертите съветват да обикаляте райони с известни дупки. Ако има локва, по-добре е да я избягвате, защото под нея може да се крие дълбок капан. И основното нещо е да не забавяте темпото в момента на удара. Дръжте волана здраво, така че колата да не се плъзне.

Велизар Георгиев
