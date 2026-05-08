Община Пазарджик обяви свободните места за второ класиране за детските градини. Родителите могат да подават нови заявления и да правят промени в периода от 8 до 15 май 2026 г. Община Пазарджик публикува свободните места за второ класиране в системата за електронен прием за учебната 2026/2027 година.

Свободните места са обявени за яслени групи, за 2-годишни деца в първа възрастова група и за 3-годишни деца в първа възрастова група. Информация за свободните места е достъпна на следния адрес:

https://dgpzd.uslugi.io/garden/free-places?reception=garden

Родителите на деца, класирани при първото класиране, но с отказано записване поради недоказани предимства или непотвърден прием, трябва да подадат ново заявление за участие във второто класиране.

Некласираните деца, чиито родители желаят да променят подредбата или избора на детски градини, следва да редактират вече подаденото заявление. За некласираните деца, по чиито заявления няма да бъдат правени промени, не е необходимо предприемането на допълнителни действия, тъй като те участват автоматично във второто класиране.

Родителите, които не са подали заявление за първо класиране, могат да кандидатстват чрез електронната система за прием в периода от 08.05.2026 г. до 15.05.2026 г.