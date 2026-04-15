Кметът на Пазарджик откри нов физкултурен салон

Новият физкултурен салон на НУ „Васил Друмев“ вече е факт – важна стъпка към по-добри условия за спорт и развитие на образователната среда. Това написа кметът на Пазарджик Петър Куленски във Фейсбук.

По думите му спортът е здраве. Спортът възпитава дисциплина, отговорност и дух. Именно от масовия и училищния спорт се раждат високото спортно майсторство и бъдещите шампиони на България, посочи той.

Куленски отбеляза, че с новия салон децата ще имат възможност да спортуват целогодишно в модерна, безопасна и добре оборудвана среда – нещо, което всяко училище заслужава.

"Благодарим на всички за усилията при реализацията на този проект и най-вече на директора на училището г-жа Илиана Чалъкова и нейния екип, както и на Министерството на образованието и науката за осигуреното финансиране през 2024 година", завърши Куленски.