Регионалният министър и кметът на Пазарджик откриха първия саниран блок по ПВУ в града

Със средства от програмата в Пазарджик се обновяват общо 14 жилищни блока

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов и кметът на Община Пазарджик Петър Куленски откриха първия саниран блок по Националния план за възстановяване и устойчивост в града. Многофамилната жилищна сграда на ул. "Георги Бенковски" е построена през 1987 г. Включва осем блок-секции, със 111 домакинства или над 400 души, които вече имат по-добро качество на живот.

"Радвам се, че днес, на Велики четвъртък в Страстната седмица, сме заедно, за да открием този реновиран жилищен блок“, обърна се към живеещите министър Найденов и подчерта, че за по-малко от година са изпълнени множество дейности. „Сградата вече е с енергиен клас „А“. Вложени са близо 2 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост. Това е инвестиция, която вече се връща под формата на значително по-ниски сметки за електроенергия, отопление, охлаждане – през лятото, и като цяло по-комфортна среда за хората, както и по-дълъг жизнен цикъл на сградата“, посочи още Найденов. Той благодари на всички, свързани с реализацията на проекта – строители, проектанти, институции и, разбира се, самите жители - подкрепили процеса.

Николай Найденов поздрави и екипа на общината за усилията и работата да се включат максимален брой сгради за финансиране в първия етап от процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

Местната администрация е подала общо 58 проектни предложения за саниране на блокове на обща стойност близо 54 млн. евро. От тях са одобрени 13 проектни предложения на обща стойност малко над 14 млн. евро. Средствата ще достигнат до 1129 домакинства, или близо 2700 жители, които ще имат по-добри домове. В Етап II на програмата Община Пазарджик е подала и са одобрени 2 проектни предложения за над 315 хил. евро, които ще се финансират от Българската банка за развитие. Ще бъдат ремонтирани сгради с обща разгъната застроена площ от над 100 хил. кв. м.

Министърът напомни, че програмата за саниране е перспективна и устойчива, като е гарантирана до 2030 година. Чрез фондът за декарбонизация енергийната ефективност на сградите ще продължи до 2050 година, обхващайки и къщите.

На събитието присъстваха и областният управител на Пазарджик Любомир Гечев, както и представители на местната власт.