Инициативата на Община Пазарджик „Цветя за смет“ привлече стотици граждани

27 април 2026, 14:14 часа 424 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пазарджик
Община Пазарджик раздаде близо 10 000 цветя и 11 000 кг компост срещу разделното събиране на отпадъци. Инициатива на Община Пазарджик „Цветя за смет“ събра десетки граждани в събота, обединени от желанието за по-чист и по-красив град.

Кампанията има за цел да насърчи разделното събиране на отпадъци и устойчивото отношение към околната среда, като същевременно ангажира местната общност чрез стимулиращ механизъм – предоставяне на цветя и декоративни растения срещу предадени отпадъци.

В рамките на инициативата, проведена на шест пункта в града, бяха постигнати следните резултати:

- 2640 кг хартия, картон и пластмаса;

- 850 кг излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

- 600 кг текстилни отпадъци.

Като част от кампанията, Община Пазарджик раздаде общо 9500 цветя (тагетис, бегония и копривка), както и 11 000 кг компост, с което насърчи гражданите да допринесат за облагородяването на градската среда.

Инициативата „Цветя за смет“ е част от дългосрочните усилия на Общината за изграждане на устойчиви навици у гражданите и повишаване на екологичната култура. Постигнатите резултати потвърждават ефективността на подобни кампании и високата обществена ангажираност.

Антон Иванов
