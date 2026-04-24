24 април 2026, 11:26 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пазарджик
Започва изграждането на нова детска площадка в парк „Градска градина“ в Пазарджик

В парк „Градска градина“ в Пазарджик бе направена първа копка за изграждането на нова съвременна детска площадка. Проектът цели създаване на по-добри условия за игра, развитие и отдих на децата и семействата в централната част на града.

Финансирането за изграждането на детската площадка се осигурява от един от инвеститорите в Община Пазарджик - „Сънотех“, една от водещите компании в изграждането на соларни паркове и системи за съхранение на електрическа енергия, в рамките на нейната политика за социална отговорност. На символичната първа копка, заедно с екипа на Община Пазарджик, присъстваха и Димитър Димитров – Ръководител „Устойчивост“ в „Сънотех“ и Александър Брашнаров – Мениджър „Устойчивост“ в „Сънотех“.

Новата площадка ще бъде изградена на площ от около 350 кв. м и ще включва разнообразни съоръжения за деца от различни възрастови групи. Предвидени са комбинирани съоръжения тип „паркур“ и кула за по-големите деца, както и люлки и игрови елементи за по-малките. Всички съоръжения ще бъдат изработени от естествено акациево дърво, осигуряващо устойчивост, дълготрайност и безопасност.

В рамките на проекта ще бъдат обособени и зони с градско обзавеждане – пейки и кошчета, които ще допринесат за по-комфортна среда за посетителите на парка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изграждането на детската площадка е част от последователните усилия на Община Пазарджик за подобряване на градската среда и създаване на повече качествени пространства за децата и техните семейства.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пазарджик
Още от Пазарджик
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес